影／淡水貨車掉落鋼管害機車騎士慘摔斷腿 司機竟開溜涉嫌肇逃

新北市淡水區前天有1輛貨車掉落大鋼管在馬路上，導致63歲機車騎士摔斷腿，肇事司機竟然協助傷者送醫便逕自離開，未留在現場等待員警處置，恐涉嫌肇逃，警方逕行舉發開罰，並將通知到案說明。

前天晚上6時許，1輛廂型貨車疑似超載，貨物超出車長致後門關不上，行經淡水區淡金路二段掉落1根長度超過2公尺大鋼管在外側車道上。1輛路過機車發現後長按喇叭靠邊停下，但騎士轉身要去撿拾鋼管時，另1輛機車駛近，63歲楊姓騎士閃避不及，輪胎輾到鋼管隨即慘摔倒地，四肢擦挫傷、右腳骨折。

前一名騎士的行車記錄器拍下車禍發生完整過程，事後將影片貼到社群網站。淡水警分局表示，員警獲報到場處理，但貨車司機協助將楊男送醫後便逕自離去，未停留在現場等待員警處置，依法逕行舉發、通知到案說明。