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影／淡水貨車掉落鋼管害機車騎士慘摔斷腿 司機竟開溜涉嫌肇逃

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水區前天有1輛貨車掉落大鋼管在馬路上，導致63歲機車騎士摔斷腿，肇事司機竟然協助傷者送醫便逕自離開，未留在現場等待員警處置，恐涉嫌肇逃，警方逕行舉發開罰，並將通知到案說明。

前天晚上6時許，1輛廂型貨車疑似超載，貨物超出車長致後門關不上，行經淡水區淡金路二段掉落1根長度超過2公尺大鋼管在外側車道上。1輛路過機車發現後長按喇叭靠邊停下，但騎士轉身要去撿拾鋼管時，另1輛機車駛近，63歲楊姓騎士閃避不及，輪胎輾到鋼管隨即慘摔倒地，四肢擦挫傷、右腳骨折。

前一名騎士的行車記錄器拍下車禍發生完整過程，事後將影片貼到社群網站。淡水警分局表示，員警獲報到場處理，但貨車司機協助將楊男送醫後便逕自離去，未停留在現場等待員警處置，依法逕行舉發、通知到案說明。

貨車司機行駛中掉落鐵條，依違反道路交通管理處罰條例第30條，將處3千元以上1萬8千元以下罰鍰，因而致人受傷，吊扣駕駛執照1年；肇事致人受傷未依規定處置，依違反道交條例第62條，可處3千元以上9千元以下罰鍰，若被認定逃逸則吊銷駕駛執照。經通知而無故不到場說明，吊扣該汽車牌照1至3個月。

63歲楊姓男子前天騎機車路過淡水區淡金路二段，輪胎輾到掉落在車道上的鋼管，慘摔倒地造成四肢擦挫傷、右腳骨折。記者林昭彰／翻攝
63歲楊姓男子前天騎機車路過淡水區淡金路二段，輪胎輾到掉落在車道上的鋼管，慘摔倒地造成四肢擦挫傷、右腳骨折。記者林昭彰／翻攝
肇事貨車疑似超載，貨物超出車長致後門關不上，司機協助傷者送醫後竟逕自離開，未留在現場等待員警處置，恐涉嫌肇逃，警方逕行舉發開罰，並將通知到案說明。圖／翻攝八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心
肇事貨車疑似超載，貨物超出車長致後門關不上，司機協助傷者送醫後竟逕自離開，未留在現場等待員警處置，恐涉嫌肇逃，警方逕行舉發開罰，並將通知到案說明。圖／翻攝八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心
63歲楊姓男子前天騎機車路過淡水區淡金路二段，輪胎輾到掉落在車道上的鋼管，隨即慘摔倒地，四肢擦挫傷、右腳骨折。圖／翻攝八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心
63歲楊姓男子前天騎機車路過淡水區淡金路二段，輪胎輾到掉落在車道上的鋼管，隨即慘摔倒地，四肢擦挫傷、右腳骨折。圖／翻攝八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心

淡水 肇逃 行車記錄器

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