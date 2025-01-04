台中婦遭轎車撞骨折倒臥平交道 5旬男肇逃被法辦

陳姓男子前天晚間開車行經台中市烏日區1處鐵路平交道，撞上過平交道的周姓婦人，但他肇事後逃逸，周婦身上有多處骨折，幸送醫後無生命危險，案經警方循線通知陳男到案後依法送辦。

台中市警局烏日分局今天表示，警方2日晚間7時3分接獲民眾報案稱，烏日區登寺巷鐵路平交道有婦人倒臥，警方到場時，周姓婦人稱遭自小客車撞傷，但對方已逃逸。

經警方調閱監視器查出，50歲陳男駕駛自小客車，事發當時沿烏日區中山路三段登寺巷行駛，行人周女步行徘徊於鐵路平交道，陳男開車碰撞後便離去，造成周女右手及左脛骨骨折，經送醫治療後無生命危險。