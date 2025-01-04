大貨車「鷗翼門」未關就上路 撞斷電線桿爆火花釀禍
梁姓男子昨午駕大貨車到桃園蘆竹區海湖北路的工廠載貨，上貨完畢離開時，未檢查車況就上路，導致未關上的歐翼車門撞上路旁電線桿，不僅車門變形，電線桿也因斷裂，電線遭拉扯爆炸起火花，蘆竹警方到場實施酒測值為0，雖無傷亡卻造成部分區域停電。
蘆竹交通分隊長吳偉輔說明，這起事故發生在昨天下午2點23分，由梁男駕駛的大貨車，行經蘆竹區海湖北路280號附近時，突然發生車體撞上電線桿的交通事故，原來是梁男上貨完畢離開時，忘了將鷗翼車門關上，以致行駛間不慎撞擊路旁電線桿，造成電線桿斷成2截，警方在場協助疏導交通，也通知台電公司人員到場搶修。
蘆竹分局呼籲，大型貨車駕駛人於裝卸貨物後，務必仔細檢查車輛狀態，確認車門已確實關閉，並注意行車安全，避免因疏忽造成自身及其他用路人的危險。
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