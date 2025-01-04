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歷經保外待產、攜子入監 單親媽戒毒扭轉人生

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

更生保護會今在台中舉辦「更生八十保護成果展暨更生年貨大街」，桃園的單親媽媽蓁蓁曾因吸毒入獄，且入監前已懷胎2月，罕見經歷保外待產、攜子入監後今成功復歸社會，她坦言獨自照顧年幼女兒辛苦，但絕不再碰毒品，靠自己扶養孩子長大。

更保台中分會表示，今包括全國各分會共165個攤位，年貨大街商品琳瑯滿目，還有法務部、衛福部、內政部、教育部及勞動部等跨部會協助更生人復歸社會成果。

法務部長鄭明謙表示，司法走向柔性保護，重視個人尊嚴、再生機會，讓更生人復歸社會，今展覽以「溫暖有感、愛與復歸」為題，要讓更生人站穩腳步、人生重開機，年貨大街邀請全台更生人創業擺攤，更代表社會對更生的接納與支持。

行政院長卓榮泰說，政府強力推動治安防治，無非是希望下一代減少毒品侵害，也期待更生人用自身經歷告訴年輕人、告訴社會，不要再走上這條漫長且遙遠的，也盼更生人都成為社會的資產，不要讓他成為國家的負擔。

更保桃園分會輔導個案蓁蓁提到，她19歲就認識男友雙雙染上毒品，前後吸食第一、第二級毒品被逮，她有感人生不能因此墮落，決心要戒掉毒癮給男友看，讓他知道自己不會在繼續沈淪。

她也說，剛被判刑確定發監前得知自己懷孕，又成了自己戒毒、回歸正軌的一大動力，剛入桃園龍潭女監時已懷胎2月，隨著肚子越來越大，直到約7、8個月時經監所讓她申請保外待產，後來生下健康的女兒。

蓁蓁也說，她決心痛改前非，坐完月子後就帶著孩子返監，有不少受刑人都驚訝她準時又主動回來報到，她也考量家裡單親無旁人可幫帶小孩，也不想讓女兒一出生就沒有媽媽陪伴，更怕出獄後來子不認識她，因而再向女監申請攜子入監。

她表示，帶著女兒回監時，也有不少同樣際遇的媽媽、兒女在裡頭，就像是個幼兒園一樣，獄所提供設備、師資，讓她們可以穩定照顧小孩，把剩下的刑期服完。

蓁蓁說，出監獄雖獨自扶養女兒雖然辛苦，經桃園分會與仁安基金會協助下，她可以一邊推著小孩，一邊賣爆米花桶賺取生活所需。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

蓁蓁（右）年輕因染毒入監，經歷保外待產、攜子入監，在更保桃園分會、仁安基金會協助復歸社會。記者曾健祐／攝影
蓁蓁（右）年輕因染毒入監，經歷保外待產、攜子入監，在更保桃園分會、仁安基金會協助復歸社會。記者曾健祐／攝影

卓榮泰 年貨大街 更生人

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