基隆國中女學生補習班下課 建德橋遭怪叔勾脖掙脫報警

基隆某國中一名女學生，2日晚間9時30分從學校附近的補習班下課後，行經某橋時，被一名50多歲「怪叔叔」勾脖，掙脫後告知家人並報警，警方正在釐清是否構成妨礙自由罪。學校及警方提醒學生，下課後不要在「建德橋」附近逗留，趕快回家。

有一名網友昨天在某臉書社群，轉貼一份通報，指2日晚間9時30分左右，一名國中女學生晚間補習班下課後，在建德橋附近，被一名陌生男子強勒脖子，幸有掙脫逃離，有報警備案。目前警方已加強巡邏，提醒學生放學後，盡快回家，勿在校外逗留。

貼文一出，引發很多家長討論，擔心女學生經過會有危險，引發議論，不少家長有安全疑慮，紛紛提醒女學生經過要小心。

警方回應表示，當天獲報後有到現場了解，涉案的是一名50多歲男子，還停留在現場，他向員警說，是在跟女學生「玩」，僅「輕勾一下她的頸部，並無惡意」，並非強行勒脖。警方正在調監視器，並釐清該男子的行為，朝妨礙自由罪偵辦。

市議員吳驊珈表示，安樂區發生一起國中女學生被勾脖事件，去年安一路也發生一名少女被暴力對待，基隆市警局應加強巡邏、改善監視器妥善率的問題。