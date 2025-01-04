詐騙手不斷翻新 苗栗去年4個月遭詐近1500件財損約10億

各地詐騙案層出不窮，苗栗縣去年9到12月共發生1489件，被害人財損金額合計高達9億多元，警方阻詐、打詐及宣導防詐已成「重中之重」的重點工作。

竹竹苗3縣市首長及新竹科管局長、園區公會秘書長等人昨天在苗栗縣為圓縣市平台的單身聯活動宣傳，新竹縣長楊文科特別提及竹科許多年輕人過於專注工作和打遊戲 ，以致生活與外節脫節且社交不足，太過單純，新竹市遭詐騙件數最多，新竹縣卻是金額最高，他特別請求科學園區一定要鼓勵從業人員參加這次單身聯誼。

苗栗縣警局刑警大隊指出，因統計系統方式變更，目前掌握到的資料，苗栗縣去年9到12月共發生1489件詐騙案，被害人財損金額達9億2811萬元；縣內平均每月遭詐騙案件都約有300多件，每月財損超過2億元。

警方表示，另外統計2024全年的阻詐成功案件有391件、阻擋詐騙金額達2億7495萬元，比2023年高出快一倍，前年成功阻詐件數達232件，擋下的詐騙金額為1億3559萬元。

依警政署165打詐儀表板顯示的資料，詐騙手法以假投資、網路購物、假買家騙賣家、假交友（詐財投資）、騙取金融帳戶（卡片）等詐騙手法排在前5名。