快訊

柯文哲剛拜完就再度被押 網友湧新竹都城隍廟洗五星評論

旅客注意！桃園機場宣布「禁用1款行李箱」 勸不聽將報警處理

聽新聞
0:00 / 0:00

詐騙手不斷翻新 苗栗去年4個月遭詐近1500件財損約10億

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

各地詐騙案層出不窮，苗栗縣去年9到12月共發生1489件，被害人財損金額合計高達9億多元，警方阻詐、打詐及宣導防詐已成「重中之重」的重點工作。

竹竹苗3縣市首長及新竹科管局長、園區公會秘書長等人昨天在苗栗縣為圓縣市平台的單身聯活動宣傳，新竹縣長楊文科特別提及竹科許多年輕人過於專注工作和打遊戲 ，以致生活與外節脫節且社交不足，太過單純，新竹市遭詐騙件數最多，新竹縣卻是金額最高，他特別請求科學園區一定要鼓勵從業人員參加這次單身聯誼。

苗栗縣警局刑警大隊指出，因統計系統方式變更，目前掌握到的資料，苗栗縣去年9到12月共發生1489件詐騙案，被害人財損金額達9億2811萬元；縣內平均每月遭詐騙案件都約有300多件，每月財損超過2億元。

警方表示，另外統計2024全年的阻詐成功案件有391件、阻擋詐騙金額達2億7495萬元，比2023年高出快一倍，前年成功阻詐件數達232件，擋下的詐騙金額為1億3559萬元。

依警政署165打詐儀表板顯示的資料，詐騙手法以假投資、網路購物、假買家騙賣家、假交友（詐財投資）、騙取金融帳戶（卡片）等詐騙手法排在前5名。

警方呼籲，詐騙手法日新月異，民眾應提高警覺防止詐騙，如接獲不明人士要求匯款或交付現金，這些都是詐騙集團的慣用手法，遇到上述狀況切勿緊張焦慮，應冷靜面對謹慎求證，並依防詐騙三步驟「1聽2掛3查證」防詐口訣，迅速撥打110報案電話或165反詐騙專線諮詢，以免一時失察，淪為詐騙集團的覬覦的對象。

各地詐騙案層出不窮，苗栗縣去年9到12月共發生1489件，被害人財損金額合計高達9億多元，警方持續加強阻詐、打詐及宣導防詐。圖／警方提供
各地詐騙案層出不窮，苗栗縣去年9到12月共發生1489件，被害人財損金額合計高達9億多元，警方持續加強阻詐、打詐及宣導防詐。圖／警方提供
各地詐騙案層出不窮，苗栗縣去年9到12月共發生1489件，被害人財損金額合計高達9億多元，警方持續加強阻詐、打詐及宣導防詐。圖／警方提供
各地詐騙案層出不窮，苗栗縣去年9到12月共發生1489件，被害人財損金額合計高達9億多元，警方持續加強阻詐、打詐及宣導防詐。圖／警方提供

新竹 苗栗縣 詐騙集團

延伸閱讀

「黃金花海×列車奇蹟」！ 苗栗五南里限定 爆紅美景超夢幻

苗栗大湖河川區土地不只119筆 縣長鍾東錦承諾先暫緩登記

猛！苗栗阿嬤騎醫療電動車 完成120公里台東南橫之旅

苗栗75歲婦人排隊領蛇年錢母倒地猝逝 紫南宮將贈全套錢母完成心願

相關新聞

台南跨年空飄汽球「黃偉哲交出監視器」 鄭男又涉冒用議員身分

台南市鄭姓男子指控其女兒在幼兒園遭受性侵，南市教育局調查結果並無性侵情事，鄭男除在網路上持續控訴，還在台南跨年晚會期間施...

雲林口湖8旬婦疑騎車闖紅燈 遭曳引車撞上捲車底當場死亡

雲林縣口湖鄉今天上10時50分左右發生一起死亡車禍，84歲吳姓婦人騎車行經縣道164線與台17線交接處時，疑似闖紅燈，被...

山中猶有未歸人！3線1星警官登山10年未下山

8名山友揪團登高雄、台東交界的卑南主峰，其中1名黃姓女子在途中高山症發作，險些下不了山，今天終於獲救。回想10年前，高雄...

在獄13年嘗到鹹豬肉落淚 他傳承爸媽手藝...卓榮泰喊加油

更生保護會今在台中舉辦80周年慶祝活動，邀請全台分會更生人擺起年貨大街，台中分會輔導個案「小胖」曾因販毒入獄13年，現傳...

基隆國中女學生補習班下課 建德橋遭怪叔勾脖掙脫報警

基隆某國中一名女學生，2日晚間9時30分從學校附近的補習班下課後，行經某橋時，被一名50多歲「怪叔叔」勾脖，掙脫後告知家...

KTV歡唱爆衝突…苗栗年輕友人疑費用分攤起口角 一人腹部遭刀劃傷

苗栗縣3名年輕友人昨天深夜一起到苑裡鎮西勢里一家KTV消費，但今天凌晨零時許離開時，34歲柳姓男子疑因費用分攤與同行的3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。