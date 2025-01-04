在獄13年嘗到鹹豬肉落淚 他傳承爸媽手藝...卓榮泰喊加油

更生保護會今在台中舉辦80周年慶祝活動，邀請全台分會更生人擺起年貨大街，台中分會輔導個案「小胖」曾因販毒入獄13年，現傳承爸媽手藝賣起鹹豬肉，行政院長卓榮泰今特地前往，他握起小胖的手一起品嘗他家裡的味道。

卓榮泰到年貨大街時，特別問了小胖「因為吃了家裡的鹹豬肉就很感動？」小胖則說「這是想念家裡的味道」，卓也握起小胖的手，要他一起各拿一塊鹹豬肉同時品嘗，並說了句「加油！」隨後大啖一口有家裡味道的鹹豬肉，也和小胖的爸媽握手合影留念。

小胖說，年輕經營卡拉OK店，裡面小姐都有吸毒，在同儕、環境影響下他走上不歸路，前後販毒遭判刑24年，入監服刑13年多後決定痛改前非。

他提到，自己犯錯爸媽雖然心寒但對他的愛沒有停止，每次來監獄會客時考量會客菜不能久放，父母都會帶親手做的自家風味鹹豬肉給他，往往一嘗到都忍不住落淚，在冰冷的監獄圍牆內還能吃到家裡溫暖的味道。

小胖也說，度過漫長牢獄假釋出監時對未來感到迷茫，看著年邁父母忙著醃鹹豬肉，他想到不如一起做來賣，也因為一家合作加上老顧客支持，讓他在新事業中找到自信，現在也有了「吳小胖美食坊 鹹豬肉」品牌。

更生保護會台中分會主任委員廖學從表示，小胖是由地檢署觀護人轉介至台中分會，列入毒品社區處遇輔導個案，經個案管理師多元輔導順利復歸社會，小胖也鼓起勇氣傳承父親鹹豬肉推廣到年貨大街，盼讓更多相同境遇更生人找到回家之路。

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