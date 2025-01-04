快訊

搭機最怕嬰兒吵！機票達人曝日航1貼心服務：每家航空都該跟進

「噁心但想看！」幫貓咪捲鼻涕 拉出過程網驚呼：靈魂被抽出來了

1月速食優惠開吃！ 麥當勞、漢堡王「新春優惠券」 三商炸雞「買一送一」還有這些…

在獄13年嘗到鹹豬肉落淚 他傳承爸媽手藝...卓榮泰喊加油

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

更生保護會今在台中舉辦80周年慶祝活動，邀請全台分會更生人擺起年貨大街，台中分會輔導個案「小胖」曾因販毒入獄13年，現傳承爸媽手藝賣起鹹豬肉，行政院長卓榮泰今特地前往，他握起小胖的手一起品嘗他家裡的味道。

卓榮泰到年貨大街時，特別問了小胖「因為吃了家裡的鹹豬肉就很感動？」小胖則說「這是想念家裡的味道」，卓也握起小胖的手，要他一起各拿一塊鹹豬肉同時品嘗，並說了句「加油！」隨後大啖一口有家裡味道的鹹豬肉，也和小胖的爸媽握手合影留念。

小胖說，年輕經營卡拉OK店，裡面小姐都有吸毒，在同儕、環境影響下他走上不歸路，前後販毒遭判刑24年，入監服刑13年多後決定痛改前非。

他提到，自己犯錯爸媽雖然心寒但對他的愛沒有停止，每次來監獄會客時考量會客菜不能久放，父母都會帶親手做的自家風味鹹豬肉給他，往往一嘗到都忍不住落淚，在冰冷的監獄圍牆內還能吃到家裡溫暖的味道。

小胖也說，度過漫長牢獄假釋出監時對未來感到迷茫，看著年邁父母忙著醃鹹豬肉，他想到不如一起做來賣，也因為一家合作加上老顧客支持，讓他在新事業中找到自信，現在也有了「吳小胖美食坊 鹹豬肉」品牌。

更生保護會台中分會主任委員廖學從表示，小胖是由地檢署觀護人轉介至台中分會，列入毒品社區處遇輔導個案，經個案管理師多元輔導順利復歸社會，小胖也鼓起勇氣傳承父親鹹豬肉推廣到年貨大街，盼讓更多相同境遇更生人找到回家之路。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

行政院長卓榮泰（左二）品嘗小胖（中）傳承家裡手藝的鹹豬肉。記者曾健祐／攝影
行政院長卓榮泰（左二）品嘗小胖（中）傳承家裡手藝的鹹豬肉。記者曾健祐／攝影
行政院長卓榮泰（左）和小胖（右）一同品嘗鹹豬肉。記者曾健祐／攝影
行政院長卓榮泰（左）和小胖（右）一同品嘗鹹豬肉。記者曾健祐／攝影

卓榮泰 台中市 年貨大街 更生人

延伸閱讀

影／卓榮泰聞大麻仿真氣味瓶 試聞前先確認：不會上癮？

不只梁文傑和林秉文去過88會館 卓榮泰、鄭文燦都留足跡

卓揆：若財劃、選罷法春節前才送 不尊重公務員

卓榮泰新年談話 開展台美合作新模式、兩岸健康永續交流

相關新聞

台南跨年空飄汽球「黃偉哲交出監視器」 鄭男又涉冒用議員身分

台南市鄭姓男子指控其女兒在幼兒園遭受性侵，南市教育局調查結果並無性侵情事，鄭男除在網路上持續控訴，還在台南跨年晚會期間施...

詐團約媽祖廟面交取信被害人 雲林1年逾300人被騙竟不願報案

雲林縣警局本月2日查獲一起假投資詐騙案，犯嫌為取信被害人，約在媽祖廟前面交，警方獲報埋伏，成功阻攔110萬元被詐，因年節...

山中猶有未歸人！3線1星警官登山10年未下山

8名山友揪團登高雄、台東交界的卑南主峰，其中1名黃姓女子在途中高山症發作，險些下不了山，今天終於獲救。回想10年前，高雄...

大園垃圾掩埋場竄濃煙 桃園消防搶救中

桃園市大園區西濱路三段656巷內某垃圾掩埋場上午突然竄出大量濃煙，由於強勁的風勢讓濃煙瀰漫在台61線大園至觀音草漯間，桃...

在獄13年嘗到鹹豬肉落淚 他傳承爸媽手藝...卓榮泰喊加油

更生保護會今在台中舉辦80周年慶祝活動，邀請全台分會更生人擺起年貨大街，台中分會輔導個案「小胖」曾因販毒入獄13年，現傳...

轎車泰山壓頂機車動彈不得 嘉義老翁幸運逃過死劫

嘉義市消防局上午獲報竹圍路與泰瑞四街路口，發生轎車碰撞機車事故，消防人員到場救援，1輛轎車重壓在機車上，救出騎機車74歲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。