金門后盤山火警燃燒約2500平方公尺 消防局偕友軍搶救

天乾物燥，金門近日接連發生火警，金門縣金寧鄉后盤山昨日下午發生大面積雜草火災，燃燒面積約2500平方公尺，相當於6個籃球場大小，火勢因東北季風助長一度威脅周邊建築物。金門縣消防局接獲報案後，迅速派遣9輛消防車、23名消防員趕赴現場，經消防人員全力搶救，火勢在短時間內成功獲得控制。

消防局救災救護指揮中心在昨天下午3時22分接獲民眾報案，指稱后盤山一帶雜草起火，濃煙四起，消防人員抵達現場後，發現火勢猛烈，且濃煙密布，受近日強勁的東北季風影響，火焰迅速蔓延並逼近周遭建築物；為避免災情擴大，現場指揮官、第一大隊大隊長董必文當機立斷，下令分3面佈署水線，截斷火勢蔓延途徑，並確保水源供應無虞後展開滅火行動。

這起火警，還請軍方及水頭港務消防分隊消防車等支援，消防隊員運用優勢消防力量，展開多面佈署與積極灌救，火勢在短時間內成功受到控制，整起火災燃燒面積約2500平方公尺，相當於6個籃球場大小，經現場初步勘查，未有建築物受損或人員受傷，搶救行動圓滿完成。目前，詳細起火原因仍由消防局火調科進一步調查中。