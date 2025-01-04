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台南跨年空飄汽球「黃偉哲交出監視器」 鄭男又涉冒用議員身分

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市鄭姓男子指控其女兒在幼兒園遭受性侵，南市教育局調查結果並無性侵情事，鄭男除在網路上持續控訴，還在台南跨年晚會期間施放綁有「黃偉哲性侵案監視器交出來」布條的氣球，台南市環保局認定其行為造成環境汙染，依違反廢棄物清理法處以最高6000元罰鍰，南市警方也依涉妨礙名譽罪請鄭男到案說明。

台南市政府今天表示，除了跨年晚會鬧場、造謠性侵案，鄭男還假冒議員身分索取偵辦中刑事案件，南市府已備妥證據資料，以涉犯僭行公務員職權罪之罪嫌，將予以告發並移送檢警偵辦。

南市府表示，鄭男為了造謠性侵案持續擾亂公務，於跨年晚會鬧場只是各種荒誕作法之一，他還假冒台南市議員陳昆和身分向市長黃偉哲索要幼兒園案件相關資料。經進一步證實，才知又是造假。

市府指鄭男假冒議員，恐面臨刑法第158條第1項規定之僭行公務員職權罪，得處3年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。南市府已備妥資料，將移送檢警偵辦。

南市府表示，日前接到不少民眾陳情表示鄭男四處造謠張揚2歲女兒被性侵，且公然張貼女兒照片，恐違反兒少權益，市府社會局已蒐證中，將依違反「兒童及少年福利與權益保障法」予以懲處開罰。

南市府表示，鄭男在跨年活動現場放空飄氣球綁布條造成騷亂，撒放大量不明紙條遺留現場，雖未對現場安全造成直接威脅，卻明顯污染路面，環保局已依違反廢棄物清理法開罰最高6千元罰鍰。

至於鄭男於跨年晚會持標語喧鬧要求提供監視錄影畫面，教育局強調，在去年接獲其檢舉某私立幼兒園疑似性侵案件後，立即啟動並完成行政調查，調查委員認定檢舉的性侵事件不成立。目前全案已進入司法調查程序，相關監視器錄影帶已全部移由司法單位調查。

鄭男疑在台南跨年活動現場放空飄氣球綁布條造成騷亂，並撒放大量不明紙條遺留現場，台南市環保局依違反廢棄物清理法開罰最高6千元罰鍰。圖／讀者提供
鄭男疑在台南跨年活動現場放空飄氣球綁布條造成騷亂，並撒放大量不明紙條遺留現場，台南市環保局依違反廢棄物清理法開罰最高6千元罰鍰。圖／讀者提供

台南 性侵 跨年晚會 黃偉哲

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