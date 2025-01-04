山中猶有未歸人！3線1星警官登山10年未下山

8名山友揪團登高雄、台東交界的卑南主峰，其中1名黃姓女子在途中高山症發作，險些下不了山，今天終於獲救。回想10年前，高雄市1名高階警官與朋友挑戰百岳，卻一去未返，失蹤7年後，才由妻子向法院聲請死亡宣告。

高雄市警局3線1星法制室前主任柯玉錕，平時喜愛登山活動，同僚稱他是「登山高手」。2015年9月12日，柯玉錕與朋友整備出發，計畫1周挑戰中央山脈南二段，在雲峰登頂，完成他60歲挑戰人生第一百座百岳之舉。

然而，人算不如天算，柯玉錕和鄭姓同僚、陳姓友人等人，出發當天下午向台東縣警局向陽派出所登記入山，鄭姓同僚因高山症身體不適先下山，他與陳姓友人持續挺進，13日夜宿拉庫音溪山屋，隔天輕裝攻上海拔3564公尺的雲峰。

不料，陳因頭燈忘在山屋，怕天色昏暗易出危險，相約回山屋見面，但整晚不見柯玉錕，柯就在這個夜晚失蹤。陳、鄭2人在9月16日下山，向向陽派出所報案，高雄、台東警、消搜救人員幾波上山搜尋，卻都未果。