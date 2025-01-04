桃園大園塑膠廠外回收區竄濃煙 桃消防分隊搶救中

桃園市大園區潮音北路巷內，某塑膠廠戶外堆置回收物品的區域上午突然竄出大量濃煙，強勁的風勢不僅助長火勢，直竄天際的灰黑色濃煙也瀰漫在大園至觀音草漯間的台61線，桃園市消防局第三救災救護大隊據報，出動大批人車前往搶救，所幸無人受傷或受困，起火原因待釐清。

119勤指中心今天上午11點45分據報，位於大園區潮音北路991號對面小路大約台61線31公里處，某家塑膠工廠戶外堆放物品的區域，突然竄出陣陣濃煙，隨即有零星火苗逐漸燃燒，初步調查無人受困，立刻派遣大園分隊由小隊長許翔彧擔任指揮官，出動14輛消防車、2輛救護車共32名救難救護人員前往，

消防局表示，起火現場無建築物，而是戶外一處堆置回收物品的區域燃燒，至於燃燒的面積、物品及財物損失，有待火勢撲滅後再行調查，目前持續搶救中。