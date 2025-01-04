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苗栗縣政府科長LINE帳號被「奪舍」 2小時內3人好心借錢遭詐

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣政府一名科長的LINE帳號最近被盜，她的好友、同事多人都接獲詐騙集團冒充她的聊天訊息想借10萬元，她接到朋友電話才得知，並與詐騙集團展開「爭奪戰」才搶回帳號，但短短2小時就有3人受騙轉帳。

這名科長說，當天假日下午她在拉坏做陶，聽到手機聲響，但滿手是泥不便接聽，且當時還有其他人的手機，所以沒接，後來是朋友透過手機還有其他通訊軟體告知她的帳號可能被盜，她查看手機無法登入LINE，帳號已被詐騙集團控制。

詐騙集團都以單獨的個人聊天請求借錢，開頭都是「在忙嗎？」並表示現在不方便通話，要求用文字，有的LINE好友要求通電話確認，對方就再無訊息，但也有的朋友、同事不疑有詐，有3人轉帳到詐騙集團的銀行帳號，分別被詐走3萬到10萬元。

她說，當天有鄰居的LINE帳號先被盜，傳來假訊息要求她幫忙參加「票選」活動，她進入連結後，網站要求輸入驗證碼，她心想現在投票都是實名制止「灌票」，所以沒多想就提供數次驗證碼，帳號因此被盜。

對方的帳號訊息來自境外且頻繁聊天，LINE官方系統查覺異常，限制只能使用1小時，要重新登入才能再使用1小時，她只好與對方比動作快，在使用時間結束前趕緊向官網輸入驗證碼，終於搶回自己LINE的主導權，但其中一些好友與詐騙集團的對話都被刪除，當時搶回自己帳號的主要原因是她的KEEP裡存放很多資料，才放棄重新申請LINE帳號的想法。

她說，整個過程就發生在2、3個小時內，其中有人想轉50萬元，幸好還未轉出，她事後一一向友人通報，但有的LINE好友已被刪除。

警方表示，用社群通訊體詐騙的手法，有如以往手機電話詐騙「猜猜我是誰」的升級版，民眾務必依防詐騙三步驟「1聽2掛3查證」的防詐口訣，迅速撥打110報案電話或165反詐騙專線諮詢，以免一時失察淪為詐騙集團的覬覦對象。

苗栗縣政府一名科長的LINE帳號被盜，她的好友、同事多人都接獲詐騙集團冒充她的聊天訊息想借10萬元，短短時間有3人分別被詐走3到10萬元。圖／讀者提供
苗栗縣政府一名科長的LINE帳號被盜，她的好友、同事多人都接獲詐騙集團冒充她的聊天訊息想借10萬元，短短時間有3人分別被詐走3到10萬元。圖／讀者提供
苗栗縣政府一名科長的LINE帳號被盜，她的好友、同事多人都接獲詐騙集團冒充她的聊天訊息想借10萬元，短短時間有3人分別被詐走3到10萬元。圖／讀者提供
苗栗縣政府一名科長的LINE帳號被盜，她的好友、同事多人都接獲詐騙集團冒充她的聊天訊息想借10萬元，短短時間有3人分別被詐走3到10萬元。圖／讀者提供
苗栗縣政府一名科長的LINE帳號被盜，她的好友、同事多人都接獲詐騙集團冒充她的聊天訊息想借10萬元，短短時間有3人分別被詐走3到10萬元。圖／讀者提供
苗栗縣政府一名科長的LINE帳號被盜，她的好友、同事多人都接獲詐騙集團冒充她的聊天訊息想借10萬元，短短時間有3人分別被詐走3到10萬元。圖／讀者提供

LINE 苗栗縣 詐騙集團

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