台中港貨櫃曳引車閃避前車 不得已自撞中央分隔島
台中港區大型貨櫃聯結車往來頻繁，昨日下午劉姓男司機駕駛沿台17線臨港路3段快車道，南往北直行至臨港路及自強路口時，因未注意前方車輛已煞車，發現時已煞車不及，不得已向左閃避自撞中央分隔島，將號誌桿及燈桿撞毀，駕駛輕傷被送醫救治無礙，未發現酒駕情事。
清水分局表示，劉姓男駕駛的營業貨櫃曳引車，是昨天下午2時5分行駛在台中市梧棲區臨港路3段與自強路口，為閃避停等紅燈車輛，而自撞中間分隔島的號誌桿及燈桿，由於現場撞擊力度很大，號誌桿及燈桿應聲倒地，現場零件與機油散落，路過的車輛都慶幸未被撞上，拍下畫面並上傳社群網路。
清水分局交通隊今天說明車禍處置情形，並呼籲駕駛用路人應保持安全車距，駕駛車輛時更應隨時注意車前狀態，並保持車輛安全距離，以維護自己及他人行的安全。
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