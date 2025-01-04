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詐團約媽祖廟面交取信被害人 雲林1年逾300人被騙竟不願報案

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣警局本月2日查獲一起假投資詐騙案，犯嫌為取信被害人，約在媽祖廟前面交，警方獲報埋伏，成功阻攔110萬元被詐，因年節將近，每年春節過後是詐騙案通報高峰，加上許多民眾被詐卻仍不願報案，雲林縣警局今前往慈濟雲林聯絡處宣導，提醒民眾要提升識詐警覺心。

慈濟雲林聯絡處今進行歲末祝福活動，數百人齊聚一堂，縣警局長李建民率團隊到場進行防詐宣導，他表示，本月2日破獲的假投資詐欺案，利用宗教信仰取信被害人，警方成功阻止被害人交付110萬元，並逮捕一名車手，但被害人卻認為投資有獲利，一度不願報案指認。

李建民說，詐騙手法層出不窮，甚至會利用宗教力量取信被害人，尤其年節將近，每年春節過後詐欺案件層出不窮，為避免再有民眾上當，因此加強宣導，透過「打詐儀表板」、「分析本縣詐欺現況」及「打詐新四法」等相關資訊，呼籲民眾提升識詐警覺心。

警政署成立金融調閱小組，清查發現雲林縣去年共計992名潛在被害人（已遭受詐騙但尚未報案），警方前往查訪告知遭詐騙情事，有608人知遭詐騙而報案，知遭詐騙但不報案140人、不認遭詐拒絕警方協助244人。

李建民表示，希望透過此次與慈濟攜手合作，建立聯繫窗口，未來警方遇到不認為遭詐騙拒絕警方協助民眾，可藉由慈濟志工共同來關懷及勸說，以阻止持續匯款。

年節將近，每年春節過後是詐騙案通報高峰，加上許多民眾被詐卻仍不願報案，雲林縣警局今前往慈濟雲林聯絡處宣導，局長李建民提醒民眾要提升識詐警覺心。記者陳雅玲／攝影
年節將近，每年春節過後是詐騙案通報高峰，加上許多民眾被詐卻仍不願報案，雲林縣警局今前往慈濟雲林聯絡處宣導，局長李建民提醒民眾要提升識詐警覺心。記者陳雅玲／攝影
年節將近，每年春節過後是詐騙案通報高峰，加上許多民眾被詐卻仍不願報案，雲林縣警局今前往慈濟雲林聯絡處宣導，提醒民眾要提升識詐警覺心。記者陳雅玲／攝影
年節將近，每年春節過後是詐騙案通報高峰，加上許多民眾被詐卻仍不願報案，雲林縣警局今前往慈濟雲林聯絡處宣導，提醒民眾要提升識詐警覺心。記者陳雅玲／攝影
年節將近，每年春節過後是詐騙案通報高峰，加上許多民眾被詐卻仍不願報案，雲林縣警局今前往慈濟雲林聯絡處宣導，提醒民眾要提升識詐警覺心。記者陳雅玲／攝影
年節將近，每年春節過後是詐騙案通報高峰，加上許多民眾被詐卻仍不願報案，雲林縣警局今前往慈濟雲林聯絡處宣導，提醒民眾要提升識詐警覺心。記者陳雅玲／攝影

被害人 詐騙 雲林

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