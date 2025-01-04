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卑南主山8人自組團爬黑山？警方：有申請入山許可

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

8人自組登山團體攀登南一段，其中51歲黃女出現高山症狀獨留卑南主山附近2天待援，高雄和台東兩地消防人員昨晚尋獲平安的黃女，今早由黑鷹直升機吊掛下山，送台東馬偕醫院治療。不過，網路上質疑一行人有可能「爬黑山」？警方表示，8人有申請入山許可。

警方表示，經「臺灣登山申請一站式服務網」系統資料查詢，8人從高雄市六龜梅山入山，計畫走南一段後，從藤枝到南橫公路，申請計畫警政署都有備查且資料完整，沒有外界所述爬黑山的情事。只要山友提出入山計畫，核發許可後，才能持許可證明登記入山。

據了解，8人登山團是在網路上找人爬山跨年，去年12月28日入山後，今年1月1日行經卑南主山（南一段約32.5公里處）時，不料，51歲女團員黃女突然高山症發作，經協議後黃女自願獨留山區，其他團員則下山求助警消，今天終於獲救下山。

不過，從黃女獨留山區消息曝光後，網路上不僅網友質疑是被放生？還有傳這8人是爬黑山？沒有入山許可。但一一被破除謠傳。

8人自主登山團體攀登南一段，其中51歲黃女出現高山症狀獨留卑南主峰附近2天待援，高雄和台東兩地消防人員昨晚尋獲平安的黃女，今早由黑鷹直升機吊掛下山，送台東馬偕醫院治療。圖／台東縣消防局提供
8人自主登山團體攀登南一段，其中51歲黃女出現高山症狀獨留卑南主峰附近2天待援，高雄和台東兩地消防人員昨晚尋獲平安的黃女，今早由黑鷹直升機吊掛下山，送台東馬偕醫院治療。圖／台東縣消防局提供

台東 高山症 黑鷹直升機

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