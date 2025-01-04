卑南主山救援事件 雪羊評6失誤：不要上網揪陌生人爬山

對於卑南主山自組團疑似丟包事件，獲救的黃姓女山友澄清並未被放生，也有網友透露該隊的隊友分組陪伴和向外求援。知名登山家雪羊在臉書粉專「雪羊視界 Vision of a Snow ram」表示，他因被媒體誤導而在評論時有所偏誤，特別致歉，不過他仍要傳達，「不要上網揪陌生人爬山」。

雪羊說，本支隊伍依然有6項重大失誤，才肇因本次山難。不管是不是網路揪團，長程縱走不篩選隊員能力，就是種下山難禍因。再者，該隊員在小關山就已經開始顯露虛弱疲態、需要分擔裝備才能繼續行進，其實就已經代表這個人光是走路就會耗盡全力，已經沒有任何餘裕應對其餘狀況了。

他表示，元旦左右的爛天氣，無論是天氣預報或者在雲馬最低鞍起床時當場觀察天象，都可以知道接下來是淋雨淋定了。對於體能無法回復的人而言，最可行的作法，是直接回頭從小關山撤下小關山神池出小關山林道。雲馬最低鞍距離小關山林道上車點大約10公里，距離石山林道上車點約20公里，是整整一倍的距離。隊伍裡已經有人出狀況，未來又是可知的爛天氣，勇往直前是不對的決定。

「我也很訝異隊伍就算已經走在爛天氣裡，依然沒有人考慮回頭從小關山下徹的選項」，雪羊表示，無論距離還是爬升，都是更好的解法，且小關山附近的稜線有訊號可通話請司機改接駁地點。他幾年前曾在該處撤退過，也是他唯一1次到訪小關山神池的經歷。

雪羊表示，大概也可以猜到該隊伍就算是分擔裝備、出人押隊也要走完南一段，僅僅只是建議該隊員「不去卑南主」的原因：因為南一段漏掉卑南主山很麻煩，下次要補看腳程依然要2至4天的時間，更遑論金錢成本。這種為了完成路線，帶著一個「已經明顯需要撤退」的隊員勇往直前，僅僅只是砍掉「單攻一個山頭」小到不成比例行程的行為，本身就是把風險處理外部化，沒有以「在事情搞大前就自己處理掉」為基礎思考，是長程縱走中十分不應該的行為。

對於尚不明確被救者是獨留或有隊友陪伴，「除非是二人隊伍，否則把身體出狀況的隊員獨自一人留在山上待援，就是千萬不該做的事。」雪羊表示，就算前面全部做對，這一步錯了也還是錯。因為任何人都無法確保在高山上身體不適的人，是否因高山症而無法移動，患者自己通常也不清楚自己的狀況。有人照顧需要被救援的人，是非常非常重要的事，難保患者狀況急轉直下、孤立無援。

雪羊表示，因事前不篩選隊員、錯失撤退良機、誤判天氣、賭了一把「該隊員還能維持表現慢慢走」，最後「可能因為看起來沒問題就留她一人在山上待援」等等因素，最終造成了這起以喜劇收場的山難。一系列可避免的人為失誤，步步錯誤累積而導致動用社會資源甚至有兩名救難人員受傷的結果，「無論他們前面做了多少努力，我都認為應該受到適度的譴責」。