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影／行車糾紛他持甩棍下車尋仇 台南警今晨通知到案送辦

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市中西區北門路一段前天爆發一起行車糾紛，35歲蔡姓駕駛不滿54歲王姓小黃司機欲迴轉怒嗆，待小黃迴轉後，蔡手持甩棍下車上前理論，雙方衝突過程遭前車後方監視器拍個正著，上傳社群引發討議，警方認雙方均交通違規舉發開罰外，今晨通知蔡到案說明，起獲甩棍1支送辦。

市警二分局博愛派出所所長梁植森說，2日中午12時33分許，王姓司機駕駛計程車在北門路1段125號前欲迴轉北門路北向，要求同向正停在網狀線蔡男轎車倒車讓道，待小黃迴轉至北門路北向道路時，蔡認為小黃司機語氣惡劣，手持甩棍下車欲上前理論，王將計程車駛離現場。

梁植森表示，王姓司機違反道路交通管理處罰條例第48條，在多車道左轉彎（迴轉）不先駛入內側車道，處600元以上、1800元以下罰鍰。

另蔡姓駕駛人違反同條例第56條不遵守標線行駛占用網狀線，處600元以上、1200元以下罰鍰。

警方指出，蔡無正常理由持甩違序行為，今晨1時許，循線查獲到案說明，並起獲該甩棍1支。警詢後依社會秩序維護法第63條攜帶經主管機關公告查禁的器械規定，移請簡易庭裁處及沒入。

台南市中西區北門路一段前天爆發一起行車糾紛，35歲蔡姓駕駛不滿54歲王姓小黃司機欲迴轉怒嗆，待小黃迴轉後，蔡手持甩棍下車上前理論。圖／社會事新聞影音
台南市中西區北門路一段前天爆發一起行車糾紛，35歲蔡姓駕駛不滿54歲王姓小黃司機欲迴轉怒嗆，待小黃迴轉後，蔡手持甩棍下車上前理論。圖／社會事新聞影音

計程車 車道

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