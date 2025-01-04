台南公車遭撞失控衝撞民宅 交通局肯定司機一作為降低傷害

一輛府城客運20路公車昨天下午5點，行駛台南安南區環館北路與環舘三路口，與小貨車發生擦撞，公車遭攔腰衝擊失控，一路衝向路旁人行道、撞斷電桿、路樹和直撞圍欄，差點撞進屋內，場面驚險。交通局初步了解公車行駛在幹線上遭撞，幸好司機緊急處置得宜未翻覆，避免釀成更大傷害。

從路口監視器初步可看到，行駛中的公車在通過路口時，一輛白色小貨車攔腰撞上公車，公車失控後一路衝向路旁人行道，並撞斷路燈，路樹，最後衝撞民宅護欄才停下來，公車擋風玻璃及車體嚴重受損，巨大撞擊聲引起民眾注意，還好當時人行道上沒有人。

交通局說，公車司機無大礙，公車上有3名乘客均受輕傷，主要為擦傷與挫傷，另小貨車有司機和乘客，總計5名傷者被送往安南醫院治療，意識均清楚，無生命危險，客運公司已前往慰問，也會處理相關保險理賠事宜。

交通局表示，第一時間已調閱行車影像釐清，初判公車為幹道閃黃燈，遭到支道閃紅燈駛來的小貨車撞擊，幸駕駛處置得宜，雖有車損但未造成傷害擴大，且經警方確認雙方並無酒駕，已請客運業者全力配合警方事故調查。