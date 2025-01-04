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台南公車遭撞失控衝撞民宅 交通局肯定司機一作為降低傷害
一輛府城客運20路公車昨天下午5點，行駛台南安南區環館北路與環舘三路口，與小貨車發生擦撞，公車遭攔腰衝擊失控，一路衝向路旁人行道、撞斷電桿、路樹和直撞圍欄，差點撞進屋內，場面驚險。交通局初步了解公車行駛在幹線上遭撞，幸好司機緊急處置得宜未翻覆，避免釀成更大傷害。
從路口監視器初步可看到，行駛中的公車在通過路口時，一輛白色小貨車攔腰撞上公車，公車失控後一路衝向路旁人行道，並撞斷路燈，路樹，最後衝撞民宅護欄才停下來，公車擋風玻璃及車體嚴重受損，巨大撞擊聲引起民眾注意，還好當時人行道上沒有人。
交通局說，公車司機無大礙，公車上有3名乘客均受輕傷，主要為擦傷與挫傷，另小貨車有司機和乘客，總計5名傷者被送往安南醫院治療，意識均清楚，無生命危險，客運公司已前往慰問，也會處理相關保險理賠事宜。
交通局表示，第一時間已調閱行車影像釐清，初判公車為幹道閃黃燈，遭到支道閃紅燈駛來的小貨車撞擊，幸駕駛處置得宜，雖有車損但未造成傷害擴大，且經警方確認雙方並無酒駕，已請客運業者全力配合警方事故調查。
交通局也已通令各客運公司就此事件作成教案，向駕駛加強宣導行經閃光及無號誌路口應減速慢行，以維行車安全；交通局說，針對此事故有一點要肯定該班公車司機，臨危處理得宜，公車被攔腰高速撞上後失控，仍將公車穩住停下來，若公車翻覆恐造成更嚴重損害。
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