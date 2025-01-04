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網路揪團登山小心這些事 專家指風險高、出事易遭丟包

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

8名山友透過LINE揪團攀登卑南主峰，竟將其中1名高山症發作的51歲黃姓女山友獨留山上，幸後來獲救；高市消防局第六大隊副大隊長曾智賢點出，揪團登山風險較高，因成員相互不認識、沒向心力、腳程和體力不一，以及不熟悉對方身體狀況，出事時易被丟包。

曾智賢指出，網路揪團登高山要小心彼此成員都不認識的風險，因成員相互不認識，沒有向心力，發生事情時不易團結，加上揪團成行的人相互腳程、行走速度不一，以及彼此不熟悉對方身體狀況，就像有些人有高山症，不知何時會發生，出事的時候就容易被丟包，也可能會聯絡不到人。

曾智賢建議，登山組隊最好找彼此都認識、熟悉的人，知道彼此身體狀況及腳程，登山應找合格的嚮導當領隊，有經驗的人比較會照顧人，也會負責每個成員的安全。

曾智賢並提及登山前對山友很重要的一點就是要投保登山險，在發生登山意外時，有保險資源可因應。

搜救人員昨天進入卑南主山救援，昨晚成功找到疑高山症發作被同行成員獨留山區的黃姓女山友，今天上午已由空勤順利吊掛送醫。圖／台東縣消防局提供
搜救人員昨天進入卑南主山救援，昨晚成功找到疑高山症發作被同行成員獨留山區的黃姓女山友，今天上午已由空勤順利吊掛送醫。圖／台東縣消防局提供

山友 風險 高山症

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