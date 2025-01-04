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台北跨年舞台工安死者是樂團主唱 蔣萬安：廠商有疏失
北市府跨年前，搭建舞台過程中發生工安意外，一名工人從15公尺處墜落，送醫後死亡。該名工人是樂團「救贖方舟」的主唱阿利克（Lawai Arik），樂團官方日前發聲證實，粉專「野樹實驗」也在2日發文悼念。台北市長蔣萬安上午受訪指出，感到非常遺憾，一定會究責到底，廠商確有疏失。
蔣萬安上午出席2025年台北母娘文化季甲辰年歲末冬令救濟活動受訪，對於跨年舞台工人的工安意外，蔣萬安說，他感到非常遺憾，一定會究責到底，事故當天，第一時間就要求相關單位到現場去清查，而且調查原因之後，一定要究責到底。
另外，蔣萬安指出，第一時間也要求包括原民會、觀傳局、勞動局、法務局及社會局，啟動關懷機制，同時隔天他們就到中壢慰問家屬，並提供慰問金以及提供後續一切協助跟幫忙，勞動局初步回報，廠商確有疏失，一定會追究責任，勞動局會針對後續相關詳細內容，對外清楚說明。
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