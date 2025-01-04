快訊

獨／疫情後新低！春節9天訂房率首度跌破4成 花蓮僅兩成最慘

前NMB48島田玲奈結婚了！甜蜜對視圈外尪：和他一起每天都歡樂

搭機最怕嬰兒吵！機票達人曝日航1貼心服務：每家航空都該跟進

聽新聞
0:00 / 0:00

影／感恩一路都有人照顧！女山友稱：沒有被丟包

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

8人自主登山團體攀登南一段，51歲黃女疑高山症遭團員獨留卑南主峰附近2天待援，高雄和台東兩地消防人員昨晚尋獲黃女，人員平安但身體虛弱，今早由黑鷹直升機吊掛下山，送台東馬偕醫院治療。她向搜救人員表示，沒有被丟包，同行山友輪流照顧她。

參與救援的台東縣消防局鹿野分隊長曾柏翰說，他們昨晚6點多在三叉32.7公里營地發現黃女，她當時躲在帳篷內，並表示自己有嘗試移動，但身體狀況還是不行，就先搭帳棚待援；黃女向他們說，南一段行程大概5至6天，但她第2天感覺身體不舒服。

接下來的3、4天同行山友是有幫助她，包括輪流揹她的包包，給她吃緊急的藥物，撐了2天後之後身體實在撐不下去了，黃女就請山友希望能申請救援，並請同行山友先離開。曾柏翰強調，她沒有覺得自己被丟包或放生，且都是協議好的事。

曾柏翰表示，黃女第一次參與這麼多天的登山行程，這團同行山友腳程都非常快，她為了要跟上節奏和速度，才會導致她當時狀況不是很好，已超乎她的極限。

8人自主登山團去年12月28日從藤枝入山，1月1日行經卑南主山時，黃姓女子高山症發作無法繼續前行，就地搭帳篷待援，引來外界質疑遭同行友人放生卑南主峰。昨晚搜救人員順利尋獲接觸黃女，評估人員平安無礙，當晚在三叉下營地紮營，今早由空勤順利吊掛，降落台東豐年機場，並送往馬偕醫院後續治療觀察。

8人自主登山團體攀登南一段，51歲黃女疑高山症遭團員獨留卑南主峰附近2天待援，高雄和台東兩地消防人員昨晚尋獲黃女，人員平安但身體虛弱，今早由黑鷹直升機吊掛下山，送台東馬偕醫院治療。圖／空勤總隊提供
8人自主登山團體攀登南一段，51歲黃女疑高山症遭團員獨留卑南主峰附近2天待援，高雄和台東兩地消防人員昨晚尋獲黃女，人員平安但身體虛弱，今早由黑鷹直升機吊掛下山，送台東馬偕醫院治療。圖／空勤總隊提供

台東 山友 高山症

延伸閱讀

卑南主山丟包事件 他還原當事人視角：隊友分組陪伴、找訊號求救

疑遭「放生」卑南主峰女山友 空勤今早順利吊掛

網路自組團丟包隊友 「雪羊」譴責、重申登山重要觀念

自組登山團竟丟包高山症同伴 律師：若1情況恐涉遺棄罪

相關新聞

影／感恩一路都有人照顧！女山友稱：沒有被丟包

8人自主登山團體攀登南一段，51歲黃女疑高山症遭團員獨留卑南主峰附近2天待援，高雄和台東兩地消防人員昨晚尋獲黃女，人員平...

卑南主山丟包事件 他還原當事人視角：隊友分組陪伴、找訊號求救

近來傳出網路自主團「放生」山友的山難事件，高山症發作的51歲黃姓女山友昨晚獲救，今天上午已由空勤順利吊掛送醫。有疑似搜救...

影／女山友高山症困山區救下 空勤黑鷹吊掛畫面曝光

高山症發受困卑南主峰的51歲黃姓女山友，昨晚搜救人員順利尋獲接觸，評估人員平安無礙，在三叉下營地紮營，今早由空勤黑鷹直升...

台北跨年舞台工安死者是樂團主唱 蔣萬安：廠商有疏失

北市府跨年前，搭建舞台過程中發生工安意外，一名工人從15公尺處墜落，送醫後死亡。該名工人是樂團「救贖方舟」的主唱阿利克（...

網路揪團登山小心這些事 專家指風險高、出事易遭丟包

8名山友透過LINE揪團攀登卑南主峰，竟將其中1名高山症發作的51歲黃姓女山友獨留山上，幸後來獲救；高市消防局第六大隊副...

影／進口豪華車接連不明原因自燃 引發車友關注討論

台南市後壁、新營等地連日有進口豪華轎車不明原因起火，引發車友討論，其中一輛還像被人丟汽油彈，燒得精光，車主覺得正常使用沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。