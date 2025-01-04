影／感恩一路都有人照顧！女山友稱：沒有被丟包

8人自主登山團體攀登南一段，51歲黃女疑高山症遭團員獨留卑南主峰附近2天待援，高雄和台東兩地消防人員昨晚尋獲黃女，人員平安但身體虛弱，今早由黑鷹直升機吊掛下山，送台東馬偕醫院治療。她向搜救人員表示，沒有被丟包，同行山友輪流照顧她。

參與救援的台東縣消防局鹿野分隊長曾柏翰說，他們昨晚6點多在三叉32.7公里營地發現黃女，她當時躲在帳篷內，並表示自己有嘗試移動，但身體狀況還是不行，就先搭帳棚待援；黃女向他們說，南一段行程大概5至6天，但她第2天感覺身體不舒服。

接下來的3、4天同行山友是有幫助她，包括輪流揹她的包包，給她吃緊急的藥物，撐了2天後之後身體實在撐不下去了，黃女就請山友希望能申請救援，並請同行山友先離開。曾柏翰強調，她沒有覺得自己被丟包或放生，且都是協議好的事。

曾柏翰表示，黃女第一次參與這麼多天的登山行程，這團同行山友腳程都非常快，她為了要跟上節奏和速度，才會導致她當時狀況不是很好，已超乎她的極限。