卑南主山丟包事件 他還原當事人視角：隊友分組陪伴、找訊號求救

近來傳出網路自主團「放生」山友的山難事件，高山症發作的51歲黃姓女山友昨晚獲救，今天上午已由空勤順利吊掛送醫。有疑似搜救人員在「登山通報站」等臉書社團，整理該起「南一段山難事件」，根據內容，同行7人並非完成行程下山後才報案，而是在深山中分組援助和報案，之所以沒第一時間求援，疑似因為受限於天候太差、深山無訊號。

「華南蠻」分享「南一段山難事件」，他表示，被救者已抵達台東馬偕，完成此次救援任務，他也初步整理以被救者和隊友視角的事情經過，「上山請謹慎評估所有狀況，不管是自己和隊友，以及所有可能影響行程因素」。

該支登山隊去年12月28日自南橫進涇橋入山，前往庫哈諾辛山，宿庫哈諾辛山屋，無異狀。12月29日關山、海諾南山，宿海諾南山下營地，上河1壓線抵達。不過，黃姓女山友12月30日體力已有衰退，隊友幫忙背她的大背包上小關山後，大包重物分攤隊友，她自己背回背包，由兩名隊友陪伴壓隊，宿雲馬鞍營地；由於無力下切取水，隊友分享多取的水，黃女夜間開始咳嗽。

黃姓女山友12月31日在卑南主山三叉營地時，由於體力明顯下降，其他隊友建議不去卑南主山，由另兩名隊友壓隊陪伴，她行進間開始咳嗽，天氣於上午9時轉變，開始起霧飄雨，並伴隨著大風，使得行走更為困難，隊友給予熱水及糖果。由於黃女行走緩慢，兩名壓隊隊友走走停停，逐漸開始無法維持體溫，大約於31K處附近，她請隊友先走，表示會再慢慢跟上。隊友詢問是否會冷、身上裝備飲食是否齊全，鼓勵她慢慢走以保持體力為主，不要勉強趕路，適時的迫降保留體力。上河1時間8.5小時應抵達三叉營地，最後約13小時抵達三叉營地前200公尺處，由於天色已晚，體力耗盡，決定迫降紮營，可能過於疲勞或開始劇烈咳嗽，整晚無法入眠。

今年元旦，根據隊友說法，由於等待黃女整晚一直未達營地，天亮即啟動救援計畫，一組人前往卑南主山稜線尋找訊號通報消防，幸好在稜線上有微弱訊號，成功和消防聯絡上，但因訊號不好，在稜線上吹風淋雨通話超過1小時，返回營地時，發現帳篷已被強風吹翻裝備全濕。

同時間，另一組人則折返搜尋，所幸於32.5K處尋獲被救者帳篷，立即上前詢問狀況，表示除了全身無力起身都有困難，一直咳嗽之外，沒有受傷和其他不適情況，身體也無失溫或感到寒冷。評估情況後，無立即危險，但黃女已無法正常下山，隨即告知返回營地，將僅剩備用糧食行動糧熱水保暖帶回給予備用。隊友再返回營地時，由於苦等不到另一組人返回，搜尋及陪伴時又已全身濕透，冷到不由自主的發抖，決定下撤尋找可通訊地點，和消防取得聯繫，最終成功和消防聯繫上說明最新情況，此時人已在石山林道上。

隊友於最後下切時遇到上山救援人員，再次說明最新情況，最終抵達特生中心，已經是晚上7時許，隨後主動前往藤枝派出所再次說明情況後，才發現入園自動代轉的入山證不完整。

其他網友表示，「這樣看起來那些隊友也是有情有義，當下也是馬上通知警消」、「不要以為登山硬撐就能完成任務，高山症有輕微現象就該下山了」、「第2天結束就應該考慮撤退了」、「辛苦了！這樣的說明看起來似乎有盡力協助患者，可惜的是沒能再將環節做保險一點，這時真的需要有人陪同照護」、「幸好最後人平安無事，否則主揪、團員將有相關刑責，爬黑山的罰責及負擔部份搜救費用，該罰的真的要罰。」、「山區訊號真的不好謝謝各位搜救隊！感謝有你們希望受傷隊員早日康復」、「意志力無法克服所有狀況，平安就好」。