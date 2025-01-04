影／進口豪華車接連不明原因自燃 引發車友關注討論

台南市後壁、新營等地連日有進口豪華轎車不明原因起火，引發車友討論，其中一輛還像被人丟汽油彈，燒得精光，車主覺得正常使用沒飆車就莫名其妙就冒火，沒有道理，起火原因正在調查。同一品牌接連自燃，引發車友關注討論。

台南市後壁區長短樹路段1輛行駛中車輛突然起火，車主趕緊停靠路邊打119。消防員獲報5分鐘後到場車子就全面燃燒，因為是知名的進口車昨天引發網友討論。火勢猛烈燒成骨架。今天凌晨1點多在新營區廠前街車主要開車、引擎一發動就起火，同樣將車燒毀，因為都不是很久沒開的老爺車，引發議論。