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影／進口豪華車接連不明原因自燃 引發車友關注討論

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市後壁、新營等地連日有進口豪華轎車不明原因起火，引發車友討論，其中一輛還像被人丟汽油彈，燒得精光，車主覺得正常使用沒飆車就莫名其妙就冒火，沒有道理，起火原因正在調查。同一品牌接連自燃，引發車友關注討論。

台南市後壁區長短樹路段1輛行駛中車輛突然起火，車主趕緊停靠路邊打119。消防員獲報5分鐘後到場車子就全面燃燒，因為是知名的進口車昨天引發網友討論。火勢猛烈燒成骨架。今天凌晨1點多在新營區廠前街車主要開車、引擎一發動就起火，同樣將車燒毀，因為都不是很久沒開的老爺車，引發議論。

台南市消防局表示，兩輛車都沒有發生碰撞，其中一輛車主稱起火時慢速正常行駛，另一輛是車子一發動就冒煙，都是不明原因突然起火，因為不是車禍造成，車內人員都很快離開沒有人受傷。

進口品牌轎車接連不明原因自燃 引發車友關注討論。圖／讀者提供
進口品牌轎車接連不明原因自燃 引發車友關注討論。圖／讀者提供
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台南 火燒車

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