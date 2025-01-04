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高雄警圍捕毒品通緝犯 追至台南朝右前輪開8槍逮人下場慘

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

高雄警方去年3月6日晚間在路竹發現詹姓通緝犯開車違規，示意他停車受檢，反而疾駛逃逸，追緝至台南歸仁，他失控衝撞民宅後還倒車衝撞員警及警車，員警朝車右前輪開8槍，他棄車逃逸被逮，法官認他犯妨害公眾往來安全罪處5月又犯駕駛動力交通工具妨害公務執行罪處10月。

檢警調查，32歲詹男涉施用毒品被橋頭地檢通緝，去年3月6日晚間8時36分許開車，經高雄路竹區太平路與大德路口時，因交通違規，經湖內警分局員警駕駛警車跟隨其後並示意他停車受檢，未料，他駕車恣意穿梭、蛇行、併排、逆向等疾行，躲避查緝。

警方通報警網圍捕，當晚9時22分許，他行經台南歸仁區中山路3段與台39線公路路口，見胡姓員警所駕警車已圍立在其轎車後方，竟倒車衝撞警車右前車頭及右前車身，致胡左側膝部挫傷、左側小腿挫傷，警車前保險桿與右前車燈毀損後棄車離去。隨後晚間9時24分許仍遭警緝獲。

詹犯行坦承犯行，並有湖內分局現場勘查及調查報告、高雄市警局舉發違反道路交通管理事件通知單、行車紀錄器及相關路口監視攝影畫面翻拍照片等佐證，事證明確。

台南地院審酌，詹於案發當日晚間駕車違規，經警方鳴笛要求其停車受檢後，竟恐其為通緝犯身分，為逃避查緝，而在若干道路上，陸續為超速、逆向行駛、蛇行變換車道、闖紅燈等危險駕駛行為，不僅潛藏釀生交通事故高度風險，更對於道路交通安全危害甚鉅，致生不特定用路人生命、身體安全危險。

且考量詹經警方圍捕後，為求逃逸竟又起意駕駛車輛朝警用車輛衝撞，妨害警員執行職務，並致使警員職務上所掌管警用車輛前保險桿與右前車燈毀損、員警左側膝部挫傷、左側小腿挫傷，因而侵害公務機關執行職務嚴正性，影響社會秩序及國家公權力執行。認他犯妨害公眾往來安全罪處5月又犯駕駛動力交通工具妨害公務執行罪處10月。

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詹男駕車失控衝撞民宅後還倒車衝撞員警及警車，員警朝車右前輪開8槍，他棄車逃逸，最後仍被員警逮捕。圖／讀者提供
詹男駕車失控衝撞民宅後還倒車衝撞員警及警車，員警朝車右前輪開8槍，他棄車逃逸，最後仍被員警逮捕。圖／讀者提供
詹男經警方圍捕後，倒車衝撞警車，妨害警員執行任務，並致使警員職務上所掌管警用車輛前保險桿與右前車燈毀損。圖／讀者提供
詹男經警方圍捕後，倒車衝撞警車，妨害警員執行任務，並致使警員職務上所掌管警用車輛前保險桿與右前車燈毀損。圖／讀者提供

台南 警車 通緝

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