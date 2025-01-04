網路自組團丟包隊友 「雪羊」譴責、重申登山重要觀念

再傳自組團丟包事件，遭隊友獨留山上的女山友幸已於昨晚獲救，今天將由搜救人員護送下山。知名登山家雪羊在臉書粉專「雪羊視界 Vision of a Snow ram」表示，丟包理由竟是大家有自己的工作和生活，行程不想被打亂，「他們完美展現了網路自組團常見的自私自利與人性黑暗面」；嚴正譴責自私自利丟包隊友的7人，並為辛苦上山的消防弟兄獻上最大的掌聲。

8名山友上月28日透過LINE揪團一起攀登卑南主峰，上月30日竟將其中1名高山症發作的51歲黃姓女山友獨留山上，同行7人逕自下山，元旦才報案、請消防隊去救人。搜救人員昨晚6時找到人，幸生命徵象穩定，今將護送下山。

對於丟包隊友行為，雪羊說，網路自組團一再展露的人性黑暗。去年元旦中央尖山被隊友丟包而冤死的查理山難還記憶猶新，結果今年開春竟然也發生幾乎一樣的事，可見台灣大多數民眾對於登山「團進團出」的精神，有多麼漠視輕忽。

他說，幸好救難隊已接觸到該員，目前平安。萬一是嚴重高山症而走不動，被一個人丟在海拔超過3000公尺的三叉營地，下場恐怕就是直接升天，有帳篷食物也沒用；因為高山症的大忌，正是不下降高度。包含迷途在內，有太多太多的山難，都可以靠著「團進團出」完全避免，為什麼都2025了，依然只能看著荒謬不斷發生？如果連最簡單的登山原則都沒辦法遵守，又何苦把美麗的群山當賭命的修羅場？

雪羊說，重申登山最重要的觀念，「新手、體能與健康狀況不佳者參加網路自組團」就是最危險的登山形式，比準備周全的獨攀還危險太多。網路自組團只是「為了分擔車資而組成的利益共同體」，團體中不會有明確的組織架構，遑論能服眾的主揪與領導者，團員之間更沒有任何情感基礎、責任義務。只要遇到事情，人性黑暗面一跑出來，就會撇得一乾二淨，「我們只是共乘」，不能被稱之為「隊伍」。

他說，如果不會跟陌生人一起買情侶套票坐隔壁看電影、一起分雙人分享餐、上網揪陌生人一起去迪士尼一起玩一整天，那怎麼會覺得「上網揪陌生人一起爬山過夜」是一件「可靠、安全」的事？甚至動輒6、7天的長程縱走？「網路自組團超反人性的好嗎」。

能參加網路自組團的登山者，雪羊表示，只有一種人，就是具備熟練登山技巧與全套登山裝備且有獨攀經驗，健康與體能都不錯的老手。只要是體能不太好、健康不太好、經驗不太夠等等的人，全都必須避開網路自組團。

至於體能不太好、健康不太好、經驗不太夠的登山者與新手，要怎麼安全爬山？雪羊列4點建議，包括自己練到會、找認識的人組團、參加有口碑的小型商業團、參加學校登山社、社會登山隊。