LINE揪團登卑南主峰 女患高山症遭丟包獲救

8名山友透過LINE揪團於上月28日登高雄、台東交界的卑南主峰，51歲黃姓女山友途中高山症發作，同行7人逕自下山，獨留黃女在零下低溫、海拔逾3000公尺的山上，直到元旦才通報119救援；搜救人員昨晚6時許接觸黃女，生命徵象穩定，今將護送下山。

高雄市消防局第六大隊副大隊長曾智賢提醒，網路揪團登高山風險較高，因成員互不認識，較無向心力，且經驗、體能、腳程不一，也不熟悉彼此身體狀況，出事時容易被丟包，也可能聯絡不到人，建議應找合格嚮導當領隊，成員最好找認識、熟悉的人，也應投保登山險，多一層保障。

上月28日有8名山友申請走南橫南一段登卑南主峰，預計30日下山，但元旦上午8時高雄市消防局接獲林姓山友報案，該團黃姓女山友在前往海拔3293公尺的卑南主峰途中，疑高山症發作暫留山區，其餘7人登頂後下山，希望派員救援，高雄、台東兩地消防局獲報都出動救援。

外界質疑「怎會把身體不適的人獨留3千公尺深山」，報案的林姓山友解釋，下山前有確認黃女狀況，也把食物、水都留給她，成員礙於有各自工作、生活，只好讓她留在山裡休息，下山後擔心她安危，才報案求助。

台東縣消防局秘書林建成說，黃女手機沒電無法精確定位，後來有山友轉報已接觸到黃女，身體狀況良好，山友先給黃女食物充飢和保暖衣物禦寒。

台東縣消防局指出，搜救人員昨晚6時14分接觸到黃女，她意識清楚，生命徵象穩定，有呼吸喘、咳嗽、肢體無力症狀，搜救人員將她護送到三叉下營地紮營。