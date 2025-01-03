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台南公車嚴重事故 交通局：已初判肇車原因並列入教材

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市交通局表示，今天下午5時許，府城客運公司20路公車於安南區環館北路、環館三路口遭橫向小貨車撞擊一案，交通局表示第一時間已調閱行車影像釐清，初判公車為幹道閃黃燈，遭到支道閃紅燈駛來的小貨車撞擊，幸駕駛處置得宜，雖有車損但未造成傷害擴大，且經警方確認雙方並無酒駕

交通局表示，本起事故公車車內有3名乘客，其中僅1人受到輕傷送院治療，交通局已責成客運公司立即派員慰問，另小貨車駕駛和乘客亦受到輕傷，所有傷者均無生命危險。

交通局已請客運業者全力配合警方事故調查，並協助後續保險理賠等事宜，此外，交通局也已通令各客運公司就此事件作成教案，向駕駛加強宣導行經閃光及無號誌路口應減速慢行，以維行車安全。

大台南公車下午在安南區發生嚴重車禍。圖／讀者提供
大台南公車下午在安南區發生嚴重車禍。圖／讀者提供
大台南公車下午在安南區發生嚴重車禍。圖／讀者提供
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公車 酒駕

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