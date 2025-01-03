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四輪朝天！台中后里小貨車田埂上翻落 67歲翁當場殞命

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

正值落羽松及櫻花最美的季節，67歲邱男為整地規畫為停車場，下午5時20分駕駛車貨車，不慎在后里區安眉路一處自家田埂上翻車，小貨車翻覆在田地上，駕駛一度受困命危送往豐原醫院搶救，但最終仍失去生命跡象。

中市消防局指出，傍晚5時20分接獲報案後，立即派遣后里分隊出動2車6人前往搶救，到達現場時發現小貨車四輪朝天，邱男則受困駕駛座上，消防人員需使用破壞器材才將其脫困，運用雙節梯將傷者移動至安全處，雖送豐原醫院搶救，但已遺憾失去生命跡象。

泰安派出所所長王順益表示，泰安所櫻花林一直是每年春節遊客聚集的景點，67歲邱姓男子擁有附近共同持分的土地，目前落羽松變色正美之時，原本利用假日前計畫今天下午巡視土地進行停車場規畫，但未注意到土地的高低落差，行駛至后里區安眉路一處田埂，一時不慎從一層樓高的田埂上翻落到田地上，邱姓駕駛當場受困車內，一度命危送醫不治。

67歲邱男為整地規畫為停車場，傍晚不慎在后里區安眉路一處自家田埂上翻車，命危送往豐原醫院搶救後不治。圖／泰安派出所提供
67歲邱男為整地規畫為停車場，傍晚不慎在后里區安眉路一處自家田埂上翻車，命危送往豐原醫院搶救後不治。圖／泰安派出所提供
67歲邱男為整地規畫為停車場，傍晚不慎在后里區安眉路一處自家田埂上翻車，命危送往豐原醫院搶救後不治。圖／泰安派出所提供
67歲邱男為整地規畫為停車場，傍晚不慎在后里區安眉路一處自家田埂上翻車，命危送往豐原醫院搶救後不治。圖／泰安派出所提供
67歲邱男為整地規畫為停車場，傍晚不慎在后里區安眉路一處自家田埂上翻車，命危送往豐原醫院搶救後不治。圖／泰安派出所提供
67歲邱男為整地規畫為停車場，傍晚不慎在后里區安眉路一處自家田埂上翻車，命危送往豐原醫院搶救後不治。圖／泰安派出所提供

后里 豐原

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