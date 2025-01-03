四輪朝天！台中后里小貨車田埂上翻落 67歲翁當場殞命

正值落羽松及櫻花最美的季節，67歲邱男為整地規畫為停車場，下午5時20分駕駛車貨車，不慎在后里區安眉路一處自家田埂上翻車，小貨車翻覆在田地上，駕駛一度受困命危送往豐原醫院搶救，但最終仍失去生命跡象。

中市消防局指出，傍晚5時20分接獲報案後，立即派遣后里分隊出動2車6人前往搶救，到達現場時發現小貨車四輪朝天，邱男則受困駕駛座上，消防人員需使用破壞器材才將其脫困，運用雙節梯將傷者移動至安全處，雖送豐原醫院搶救，但已遺憾失去生命跡象。