影／台南公車擦撞小貨車…追撞民宅及電桿 5人受傷送醫
台南市大台南公車下午5時行經安南區環館北路與環館三路口時，不慎與輛小貨車擦撞事故，導致公車追撞路旁民宅圍欄，雙方駕駛及公車上3名乘客皆受擦、剉傷，5名傷者送往安南醫院救治，均意識清楚，無生命危險。警方指出，詳細肇事原因正由警方釐清中。
台南消防局據報後，安南區環館三路段車禍現場有3名受傷皆輕醒，調派人車趕往現場救護，抵 達現場後，發現台南市公車與小貨車追撞無人員受困。
據調查，公車上傷者1名男性（19歲）嘴唇及肢體有擦傷；小貨車駕駛1名男性（24歲）右眼瞳脹；小貨車副駕駛1名男性（28歲）肢體擦傷清醒，分送奇美及安南醫院，隨後又有2名傷者皆受擦、剉傷送醫。後續警方接手處理並通報台南意外事故小組處理。
車禍現場已由警方等單位調派吊車前往現場處理，而公車在事發後再撞及民宅欄杆，連路牌、電線杆也被撞歪，倒插至民宅裡。
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