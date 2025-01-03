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女子高山症發作疑遭7山友丟包卑南主山 搜救隊找到人了

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女子高山症發作疑遭7山友丟包卑南主山 搜救隊找到人了

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

去年12月28日有8位山友自組登山團，攀登南橫南一段，其中一名51歲黃姓女山友因突發高山症，遭團員獨留在卑南山主峰兩天待援，高雄和台東兩地消防人員昨挺進山區救援。今天晚間6點多搜救人員接觸黃女，生命徵象穩定，沒有大礙，預計明日下山。

台東縣消防局表示，晚上6點14分接觸到黃女，意識清楚、生命徵象穩定，有呼吸喘、咳嗽、肢體無力等症狀，搜救人員協助下移動至三叉下營地，目前於三叉下營地紮營，預計明日拔營下山。

據了解，去年12月28日有8名山友申請走南橫南一段，預計12月30日下山；未料，元旦上午8點，其中1名林姓山友向高雄市消防局報案表示，同行51歲黃姓女山友在前往海拔3293公尺的卑南主峰途中，疑高山症發作，身體不適需暫留山區，而他們7人留下糧食及保暖衣物給黃女後，先行下山，並希望消防局能派員入山救援，消防署同時通報台東縣消防局救援。

高雄和台東兩地消防人員昨挺進山區救援。今（3）日晚間6點多搜救人員接觸黃女，生命徵象穩定，沒有大礙，預計明日下山。圖／台東縣消防局提供
高雄和台東兩地消防人員昨挺進山區救援。今（3）日晚間6點多搜救人員接觸黃女，生命徵象穩定，沒有大礙，預計明日下山。圖／台東縣消防局提供

南橫 台東 山友 高山症

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