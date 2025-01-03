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新北鶯歌民宅火警 7旬翁無生命跡象送醫搶救
新北市鶯歌區一處民宅5樓今晚發生火警，70多歲男子被消防人員救出時，已無生命跡象，緊急送醫搶救中。
新北市消防局今天傍晚5時52分獲報，鶯歌區高職西街一處民宅5樓發生火警，轄區第五救災救護大隊出動1中隊、13分隊，共計26各式消防車及74人前往搶救。
消防人員破門進入火場，火勢於晚間6時16分控制，6時20分在火場內發現1名年約70多歲男子，被消防人員搬運救出時，已無生命跡象，緊急送往三峽恩主公醫院搶救中。
據了解，這起火警疑似先發生氣爆再波及神明廳引起火勢，於6時25分將火勢撲滅，燃燒面積約15平方公尺，同棟公寓住戶也有多人由消防人員疏散至安全地點，確實起火原因有待進一步調查釐清。
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