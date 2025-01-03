金龜山田野火警波及鄰近樹林 消防員火速出動控制火勢

金門繼今天清晨伯玉路發生火警，下午又傳出金沙鎮金龜山地區也發生田野火警，現場火勢蔓延範圍約700平方公尺，所幸在消防人員迅速處置下，未造成人員傷亡，一天最少2至3起火警，讓消防人員疲於奔命，消防局呼籲，冬季乾燥加上強烈東北季風影響，火災風險倍增，民眾務必遵守相關規範，避免引發火災。

金門縣消防局表示，在今天下午2時18分，接獲民眾報案，指金沙鎮金龜山海堤發生田野火警，指揮中心立即派遣金沙分隊出動3輛消防車與6名消防員，並由義消林銘凱協助搶救。現場火勢蔓延範圍約700平方公尺，受強烈東北季風影響，一度波及鄰近樹林，現場指揮官周君泉小隊長迅速佈署兩條水線，採取阻隔延燒策略，最終在強力水線攻擊下成功控制火勢。

金門縣消防局第二大隊大隊長董紀瑋表示，冬季東北季風強勁、天氣乾燥，極易引發火災並造成火勢迅速擴散，近期多數田野火警皆與未經許可的焚燒雜草有關，提醒民眾進行田地整地或驅蟲作業時，務必提前申請，未經許可燃燒引發火災，將依消防法第14條處以3000元以下罰鍰。