汪汪隊立大功！刑事局出動緝毒犬 破獲「毒品雜貨店」

刑事局國際刑警科接獲情資，高雄市大寮區一處回收廠區，是毒品販運集團據點，警方上個月掃蕩回收廠，出動史賓格緝毒犬，順利查獲近2千包毒品咖啡包。

警方指出，毒品販運集團購買各式毒品後，分裝加工銷售牟利，刑事局國際刑警科，上個月18日持搜索票、拘票，在資源回收場查獲28歲楊姓男子、陳姓男子等2人到案，另逮蔡姓共犯。

毒品分裝工廠藏身回收廠區內，回收廠區範圍極廣，集團以貨櫃屋及廢棄物為掩護，刑事局協請保三總隊出動史賓格緝毒犬，在回收廠區內嗅聞，地毯式嗅聞後，在其中一處貨櫃屋前狂吠，警方從貨櫃屋內，查扣毒品咖啡包成品1884包、未封裝咖啡包230包、毒品分裝原料甲基安非他命、氯甲基卡西酮粉末、大麻磚1塊、愷他命，猶如毒品雜貨店。

上個月19日，警方展開第二波查緝，針對其他販毒網絡，拘提邱嫌、金嫌、楊嫌等3人到案，執行強制處分搜索3處，查扣交易毒品聯繫手機3支、捷克制蠍式衝鋒槍1支（含彈匣、火藥及防火帽）等證物；另通知王嫌、鄭嫌等2人到案。

全案經檢察官複訊後，依毒品罪嫌，針對楊嫌、陳嫌、蔡嫌3人向法院聲請羈押獲准；蠍式衝鋒槍併案查扣並移請檢方擴大偵辦。

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