台中男大生猝死！洗澡太久沒回寢室被發現 學校說話了

台中傳出23歲蔣姓男大生昨天深夜因洗澡太久沒回寢室，室友驚覺不對，經通報校方後，發現男大生躺在浴室內，經送醫搶救仍不治。初步沒有發現外傷，警方已報地檢署相驗。校方表示，深表遺憾及不捨，並協助學生家屬處理後事。

台中市消防局在昨晚11時18分獲報，某科大男生宿舍內，有學生在浴室內沒有回應，疑似昏迷，經會同校方破門，發現男學生倒地，已無呼吸心跳，立即送往亞大附屬醫院救治，但經搶救後仍宣告不治。

校方表示，蔣姓男學生在昨晚10時許前往浴室，因室友發現其在浴室時間過長感到異常，於是在晚間11時16分通知值班教官後，宿舍管理人員與校方人員隨打電話向消防局求助，並在晚間11時27分迅速將學生送往亞洲大學附屬醫院急救，男學生經搶救後仍宣告不治。確切死亡原因，由檢警進一步查明。