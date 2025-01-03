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台中男大生猝死…洗澡太久沒回寢室被發現 學校說話了

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台中男大生猝死！洗澡太久沒回寢室被發現 學校說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中傳出23歲蔣姓男大生昨天深夜因洗澡太久沒回寢室，室友驚覺不對，經通報校方後，發現男大生躺在浴室內，經送醫搶救仍不治。初步沒有發現外傷，警方已報地檢署相驗。校方表示，深表遺憾及不捨，並協助學生家屬處理後事。

台中市消防局在昨晚11時18分獲報，某科大男生宿舍內，有學生在浴室內沒有回應，疑似昏迷，經會同校方破門，發現男學生倒地，已無呼吸心跳，立即送往亞大附屬醫院救治，但經搶救後仍宣告不治。

校方表示，蔣姓男學生在昨晚10時許前往浴室，因室友發現其在浴室時間過長感到異常，於是在晚間11時16分通知值班教官後，宿舍管理人員與校方人員隨打電話向消防局求助，並在晚間11時27分迅速將學生送往亞洲大學附屬醫院急救，男學生經搶救後仍宣告不治。確切死亡原因，由檢警進一步查明。

校方說明，校方除立即通知學生家屬外，並全力配合相關單位調查，並提供一切必要協助與支持。校方也在今天安排專業心理輔導，協助蔣生室友、班上學生及宿舍幹部心理支持與輔導。

消防局救護車送醫示意圖。圖／亞大醫院提供
消防局救護車送醫示意圖。圖／亞大醫院提供

室友 宿舍 浴室

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