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販毒集團藏身高雄回收廠8嫌落網 2警犬出擊建功

中央社／ 台北3日電

楊姓男子把高雄市某回收廠當據點，利用腹地大且雜物多又隱密，涉與同夥在貨櫃屋內分裝毒品後販售。刑事局與保三總隊合作出動2隻緝毒警犬搜出毒品，逮捕楊男等8嫌送辦。

刑事局今天召開記者會，國際科偵一隊隊長楊國松表示，接獲情資有販毒集團把高雄市大寮區某回收廠當據點，此集團採進口到出貨的一條龍經營模式，經查以楊姓男子為首集團涉重嫌，與高雄市警察局等單位組專案小組查緝。

專案小組查出，有販毒前科的楊姓男子（28歲）疑與歐洲販毒集團合作，從國外進口各類型的毒品抵台，為規避查緝，選定高雄市大寮區的回收廠當據點。

經專案小組埋伏發現，此回收廠腹地廣大，且雜物很多，加上地點隱密，又有許多貨櫃屋，研判以楊姓男子為首的販毒集團利用此狀況當掩護，在回收廠內從事不法。

專案小組掌握線索多月，日前前往高雄市、屏東縣等處搜索，專案小組成員先赴回收廠搜索，趁楊姓男子等2人在工作時進入逮人，搜出毒品咖啡包、愷他命等大批毒品，初估毒品價格約新台幣500萬元至600萬元。

楊姓男子等2人落網後，專案小組研判回收廠內另藏有大批毒品，協同內政部警政署保安警察第三總隊刑事警察大隊警犬分隊合作，指派史賓格獵犬、德國狼犬共2隻警犬到場協助。

警方指出，2隻警犬展現專業，帶領幹員在回收廠內的一處貨櫃屋搜出毒品咖啡包成品1884包、未封裝毒品咖啡包230包、毒品分裝原料甲基安非他命、大麻磚1塊、愷他命等，此處猶如毒品雜貨店。

刑事局表示，逮捕楊姓男子等2人後，再循線查獲蔡姓男子等共6名同夥，並搜出1把制式衝鋒槍。警詢後，依違反毒品危害防制條例等罪嫌把楊男等8人移送高雄地方檢察署偵辦。

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