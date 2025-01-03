三重舊公寓火警救出72歲老婦送醫 疑因神桌燭火釀災

新北市三重區新興路下午3時左右發生的公寓住宅火警，初步了解疑因神明廳燭火不慎引燃造成，起火戶救出1名72歲高姓老婦，吸入濃煙預防性送醫檢查，其餘樓層另疏散3男6女，均未受傷。

據了解，現場是一整排屋齡48年的4層老舊公寓，樓上每戶約28坪，4樓其中有2間房屋打通成為同一戶，疑因神明廳燭火引燃釀成火警，屋內悶燒冒出大量黑煙，且有延燒之虞，消防局出動27輛車、90人趕往搶救。