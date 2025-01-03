慈濟宮前出納挪公款慌求助 竟捏造不實指控今出面認錯
慈濟宮前出納挪公款慌亂竟求助民代，甚至捏造不實指控後，日前在議會掀起風波後，下午林姓女出納的父親召開記者會率先致歉，坦言女兒一時糊塗，造成慈濟宮紛爭，並向全體管理委員會成員及廟務人員表達歉意。他懇求社會能夠原諒女兒的過錯，盼事件早日平息，但台中市議員邱愛珊則質疑廟方避重就輕未交代財務去向。
豐原慈濟宮指出，2023年5月查核帳目時，發現林姓出納挪用325萬元公款，廟方隨即對她提告業務侵占，案件目前仍在法院審理中；然而，全案風波未止，市議員邱愛珊是宮廟前副主委魏隆琪的妻子、日前在議會總質詢中，指控主委陳誌鋒涉及背信、侵占，引發外界的譁然。
下午林姓女出納在律師見證下，鞠躬道歉並承諾分期歸還款項，同時出示親筆簽名的自白書，詳述事發經過，揭露自己前年挪用公款後因情緒慌亂，曾在某位管委會委員求助，經轉介向前宮廟副主委魏隆琪求解套，卻被誘導錄製不實指控主委的錄音，後遭傳播而引發爭議，甚至導致廟方的聲譽受損。
台中市議員邱愛珊回應表示，林姓出納竟有機會侵占宮廟內鉅款325萬，質疑慈濟宮為何連325萬都保管不好，甚至最後林女在4月28日當前往台中地檢署遞送自首狀，究竟是心虛還是害怕？ 加上去年9月開始就寄送存證信函詢問，卻未得到慈濟宮針對財務、組織章程、程序等作出說明，反而一昧迴避，避重就輕，不針對重點回應，現在林女出來翻供，為慈濟宮背書，其公信力令人存疑。
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