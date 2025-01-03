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桃園3歲男童「穿短袖包尿布」上街遊蕩 家屬嚇壞急尋人

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園市平鎮區昨下午發生驚險一幕，1名年僅3歲的男童2日下午趁家門未鎖，僅穿著短袖衣褲、包著尿布，騎著滑步車獨自溜出家門，並在車流不息的馬路上玩耍，附近熱心店家見狀，趕緊將男童帶進店內並報警協助，所幸在警方積極協助下，男童平安返家。

平鎮警分局平鎮派出所長姜國襄表示，昨下午3時許接獲民眾報案，稱平鎮區中豐路與東豐路口有一名迷失兒童。員警徐信誠與林庭瑋迅速趕往現場，民眾告知他們，發現男童獨自一人在馬路上玩滑步車，且無大人陪伴，情況十分危險，因此先將男童帶進附近店家以保安全，並通知警方到場。

員警觀察男童外表與穿著，推測其應住在附近，便帶著男童沿著東豐路挨家挨戶詢問。經過多番努力，終於找到男童的家人。原來，男童趁著大門未鎖及家人不注意，自行溜出家門，男童的母親發現後四處尋找無果，正欲前往派出所報案時，員警便抱著男童出現。

男童母親見到孩子平安返家，頻頻向警方感謝並表示，感激熱心民眾與警方的幫忙，讓男童得以及時安全返家。警方同時也呼籲，家長務必留意家中門窗安全，以避免類似事件再次發生，造成遺憾。

桃園市平鎮區1名年僅3歲的男童2日下午趁家門未鎖，僅穿著短袖衣褲、包著尿布，騎著滑步車獨自溜出家門，所幸在警方積極協助下，男童平安返家。圖／平鎮警分局提供
桃園市平鎮區1名年僅3歲的男童2日下午趁家門未鎖，僅穿著短袖衣褲、包著尿布，騎著滑步車獨自溜出家門，所幸在警方積極協助下，男童平安返家。圖／平鎮警分局提供
桃園市平鎮區1名年僅3歲的男童2日下午趁家門未鎖，僅穿著短袖衣褲、包著尿布，騎著滑步車獨自溜出家門，所幸在警方積極協助下，男童平安返家。圖／平鎮警分局提供
桃園市平鎮區1名年僅3歲的男童2日下午趁家門未鎖，僅穿著短袖衣褲、包著尿布，騎著滑步車獨自溜出家門，所幸在警方積極協助下，男童平安返家。圖／平鎮警分局提供

母親 警察

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