桃園3歲男童「穿短袖包尿布」上街遊蕩 家屬嚇壞急尋人

桃園市平鎮區昨下午發生驚險一幕，1名年僅3歲的男童2日下午趁家門未鎖，僅穿著短袖衣褲、包著尿布，騎著滑步車獨自溜出家門，並在車流不息的馬路上玩耍，附近熱心店家見狀，趕緊將男童帶進店內並報警協助，所幸在警方積極協助下，男童平安返家。

平鎮警分局平鎮派出所長姜國襄表示，昨下午3時許接獲民眾報案，稱平鎮區中豐路與東豐路口有一名迷失兒童。員警徐信誠與林庭瑋迅速趕往現場，民眾告知他們，發現男童獨自一人在馬路上玩滑步車，且無大人陪伴，情況十分危險，因此先將男童帶進附近店家以保安全，並通知警方到場。

員警觀察男童外表與穿著，推測其應住在附近，便帶著男童沿著東豐路挨家挨戶詢問。經過多番努力，終於找到男童的家人。原來，男童趁著大門未鎖及家人不注意，自行溜出家門，男童的母親發現後四處尋找無果，正欲前往派出所報案時，員警便抱著男童出現。