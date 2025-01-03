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跨年夜南寮漁港煙火秀釀3火警 恐涉公共危險罪警要追查

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

元旦跨年夜，新竹市南寮漁港有大批民眾不約而同湧入施放煙火，這場「市民自發」的煙火秀持續約2小時，也造成3起火警意外。新竹市消防局會同警方調查，依新竹市爆竹煙火施放管制自治條例裁罰外，另依公共危險罪送辦。

新竹市消防局指出，元旦跨年夜有許多民眾在南寮地區聚集施放煙火，從深夜11時起持續約2小時也引發火災，消防局在南寮漁港一帶共接獲3起雜草火警案件，其中西濱路1段社區大樓旁的空地火警燃燒面積約100平方公尺，另外兩起火災則是由煙火施放後的餘燼所引起。

對於大樓旁的空地火警，消防局已會同警察局查明施放者的身分，該違法施放煙火行為，違反新竹市爆竹煙火施放管制自治條例，將依法處以3萬元罰鍰；同時該火警造成空地圍籬燒毀，已涉嫌觸犯刑法公共危險罪相關規定，消防局將對火災原因進行調查。

消防局表示，根據新竹市爆竹煙火施放管制自治條例規定，每日上午6時前及每日下午10時後，不得施放升空類、飛行類及摔炮類等一般爆竹煙火。若違規施放，將依法處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

此外，在漁港等10種特定場所及區域內，禁止施放爆竹煙火，違規者將依照場所類別，分別處以3萬元以上、15萬元以下或6萬元以上、30萬元以下的罰鍰。

新竹市代理市長邱臣遠也提醒，春節及元宵節期間慶祝節慶，應選擇經檢驗合格的煙火商品，在空曠、遠離建築物安全場域且合法的時段內施放，保護自身安全，安心過節。

跨年夜，新竹市南寮漁港有大批民眾湧入放煙火，引發3起火警意外，以西濱路一段火勢最為猛烈，燃燒面積約100平方公尺。圖／取自爆廢公社
跨年夜，新竹市南寮漁港有大批民眾湧入放煙火，引發3起火警意外，以西濱路一段火勢最為猛烈，燃燒面積約100平方公尺。圖／取自爆廢公社
新竹市南寮一帶空地，疑因燃放爆竹煙火造成災害，消防人員拉起封鎖繩保留現場，後續進行火災原因勘查。圖／新竹市消防局提供
新竹市南寮一帶空地，疑因燃放爆竹煙火造成災害，消防人員拉起封鎖繩保留現場，後續進行火災原因勘查。圖／新竹市消防局提供

新竹 火災 跨年

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