6旬失智翁出門迷航 警調監視器30小時後產業道路找到人

桃園市龍潭區1名65歲范姓失智老翁，1日下午由家屬帶出門至龍潭市場，趁著家屬在購物時自行離去，家屬發現後隨即於附近搜尋，直至次日清晨仍未找回，最後只能求助警方協尋，案經員警積極調閱周邊及附近監視器，沿著其步行路線，終於在15公里外山區產業道路旁的土地公廟內找到范翁，協助與家人團聚。

龍潭警分局高平派出所長董亦文表示，家屬向警方報案稱范翁不慎走失，此時離老翁失蹤已經隔了一夜近30小時了。警方擔心年邁老翁在這低溫寒夜裡失蹤，如不趕緊找尋到，恐易生其他危險。

警方立即指派警員張湃柏調閱相關路口監視器，經鍥而不捨找尋范翁的行走軌跡，發現范翁走失後從龍潭市場沿著市區道路走向郊區的產業道路，確認最後出現是在龍潭區的民生路口後，即循著其行經路線找尋，並通報家屬、線上警力及協勤民力們一起前往附近地毯式搜尋，尋找了近1個小時，最後在龍潭區民生路附近的產業道路旁發現該名范翁獨自蹲坐在土地公廟內，身體不停顫抖，立即給予外套保暖。

家屬說，范翁平時不常出門，因擔心獨自在家才會帶著去市場購物，走失後家屬焦急地在市場附近搜尋，卻遍尋不著蹤跡，才會求助警方協尋，否則在這寒流來襲氣溫遽降的酷寒深夜，後果恐不堪設想，由衷感謝警方積極熱心協助，不斷地鞠躬致謝。