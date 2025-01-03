金門田野大火恐影響飛機起降 急派13輛消防車撲滅惡火

金門縣伯玉路三段、中山路對面側今天清晨5點多突發大面積田野火警，因起火地點距離機場不遠，火勢有可能影響飛機起降，金門縣消防局迅速啟動緊急派遣，動員大規模救援，經歷約2.5小時搶救，火勢終於完全撲滅，所幸未造成人員傷亡。

金門縣消防局救災救護指揮中心表示，今天凌晨5點07分接獲民眾多次報案，指稱伯玉路三段有大面積田野正在燃燒。因現場火勢猛烈且面積已超過3千平方公尺，消防局立即調派第一大隊金城、金寧、烈嶼分隊，第二大隊金湖、金沙分隊支援，並增派水頭港消防車與開口契約重機具協助。

現場指揮官、第二大隊大隊長董紀瑋指出，抵達現場後發現火勢蔓延速度驚人，且距離附近建築與施工怪手甚近，若未及時控制，恐將造成更大損失。董大隊長迅速指揮消防人員部署5條水線，採三面包夾策略進行撲救，同時指派無人機飛手利用空拍機掌控火勢情況，確保撲救效率與人員安全。

金門縣消防局長呂英華與副局長陳國瑋也親赴現場，了解救援進展並提供指揮支持，本次救援總計出動13輛消防車、3台重機具、1台空拍機，以及包括消防隊員和義消在內的30名人力，最終於7時30分左右完全撲滅火勢，受災田野面積約3000平方公尺。消防人員的迅速反應與專業處置成功避免火勢擴大至鄰近建物，保護了當地居民的生命與財產安全。