基隆女騎士疑超車突摔倒 遭砂石車輾壓臟器外露慘死

程姓女子今天上午騎機車行經基隆市暖暖區興隆街時，疑似要超車時，被開在她左側的砂石車撞擊摔車，被砂石車車輪輾過胸腹部，送醫不治，警方報請檢方相驗調查事故發生死因。

警方調查，今天上午8時45分獲報，興隆街一輛機車與砂石車發生車禍事故，機車騎士程女（32歲）被砂石車輪輾過，倒臥血泊，當場臟器外露，送往八堵礦工醫院急救，約在10時宣告不治。

警方說，程女是從興隆街往過港路方向騎，被同向邱男（49歲）開的砂石撞擊，經採證發現，機車當時想要超車，但路邊有自小客車臨停擋住，不知何故突往左側摔倒，遭砂石車右後輪輾過。