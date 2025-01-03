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基隆女騎士疑超車突摔倒 遭砂石車輾壓臟器外露慘死

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

程姓女子今天上午騎機車行經基隆市暖暖區興隆街時，疑似要超車時，被開在她左側的砂石車撞擊摔車，被砂石車車輪輾過胸腹部，送醫不治，警方報請檢方相驗調查事故發生死因。

警方調查，今天上午8時45分獲報，興隆街一輛機車與砂石車發生車禍事故，機車騎士程女（32歲）被砂石車輪輾過，倒臥血泊，當場臟器外露，送往八堵礦工醫院急救，約在10時宣告不治。

警方說，程女是從興隆街往過港路方向騎，被同向邱男（49歲）開的砂石撞擊，經採證發現，機車當時想要超車，但路邊有自小客車臨停擋住，不知何故突往左側摔倒，遭砂石車右後輪輾過。

邱男酒測值為零，他供稱沒有看到機車靠近，突然覺得右後輪有輾到東西的感覺，下車查看才發現有人。警方採證調查，並報請檢方相驗釐清事故發生死因。

基隆女騎士疑超車突摔，興隆街慘遭砂石車當場輾斃。記者游明煌／翻攝
基隆女騎士疑超車突摔，興隆街慘遭砂石車當場輾斃。記者游明煌／翻攝

基隆 砂石

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