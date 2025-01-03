沒綁牽繩遛狗！愛犬侯硐火車站咬死浪貓 男飼主遭罰4萬8千元
新北市一名26歲男性飼主，日前帶混種犬到瑞芳侯硐火車站附近遛狗，但沒有牽繩，導致犬隻咬死浪貓，此事引發附近居民恐慌，新北市動保處指出，該飼主因大意導致浪貓去世，依照動保法開罰4萬8千元，須參加動保講習，而無故咬死浪貓犬隻則被列為攻擊性犬隻，後續外出須戴口罩及1.5公尺牽繩嚴加管控。
目擊民眾表示，該犬隻飼主長期帶著愛犬至侯硐火車站附近遛狗，但因未繫牽繩，導致犬隻追浪貓，還把浪貓咬死，附近鄰居得知消息後，心裡都怕怕的。
動保處人員獲報後，隨即約談犬隻飼主釐清案情，飼主聲稱，犬隻不曾咬傷人及動物，當日犬隻一開車門後立即衝下車，與附近浪貓接觸後就突然攻擊，當下有大聲斥喝犬隻，努力制止，希望救出浪貓，無奈犬隻已咬傷浪貓，事後代浪貓前往動物醫院搶救，但仍不幸傷重死亡。
動保處指出，動保法規定，寵物外出沒有牽繩可開罰3千元至1萬5千元，另故意傷害動物導致肢體嚴重殘缺或死亡，可罰1萬5千元至7萬5千元，此次共開罰該飼主4.8萬元。
動保處提醒，該犬隻無故咬死浪貓行為，符合動保法第20條第3項規定，危險性犬隻及無正當理由曾有攻擊人或動物行為紀錄之犬隻，列為攻擊性犬隻，日後外出將依農業部公告，出入公共場所，應以1.5公尺牽繩，配戴不影響散熱的透氣口罩，或以具備防曬及通風功能的金屬製堅固箱籠裝載。違者可依動保法第20條開罰3萬元至15萬元，並得按次處罰。
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