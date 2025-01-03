快訊

阿扁也不愛…柯文哲連2餐吃麵包喊「受不了」 1原因寧回土城睡

快到來不及道別！跨年狂歡卻有人過不了年 急診醫嘆「2奪命殺手」

Siri偷聽對話再送廣告挨告！蘋果付天價和解金30.9億元

沒綁牽繩遛狗！愛犬侯硐火車站咬死浪貓 男飼主遭罰4萬8千元

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導

新北市一名26歲男性飼主，日前帶混種犬到瑞芳侯硐火車站附近遛狗，但沒有牽繩，導致犬隻咬死浪貓，此事引發附近居民恐慌，新北市動保處指出，該飼主因大意導致浪貓去世，依照動保法開罰4萬8千元，須參加動保講習，而無故咬死浪貓犬隻則被列為攻擊性犬隻，後續外出須戴口罩及1.5公尺牽繩嚴加管控。

目擊民眾表示，該犬隻飼主長期帶著愛犬至侯硐火車站附近遛狗，但因未繫牽繩，導致犬隻追浪貓，還把浪貓咬死，附近鄰居得知消息後，心裡都怕怕的。

動保處人員獲報後，隨即約談犬隻飼主釐清案情，飼主聲稱，犬隻不曾咬傷人及動物，當日犬隻一開車門後立即衝下車，與附近浪貓接觸後就突然攻擊，當下有大聲斥喝犬隻，努力制止，希望救出浪貓，無奈犬隻已咬傷浪貓，事後代浪貓前往動物醫院搶救，但仍不幸傷重死亡。

動保處指出，動保法規定，寵物外出沒有牽繩可開罰3千元至1萬5千元，另故意傷害動物導致肢體嚴重殘缺或死亡，可罰1萬5千元至7萬5千元，此次共開罰該飼主4.8萬元。

動保處提醒，該犬隻無故咬死浪貓行為，符合動保法第20條第3項規定，危險性犬隻及無正當理由曾有攻擊人或動物行為紀錄之犬隻，列為攻擊性犬隻，日後外出將依農業部公告，出入公共場所，應以1.5公尺牽繩，配戴不影響散熱的透氣口罩，或以具備防曬及通風功能的金屬製堅固箱籠裝載。違者可依動保法第20條開罰3萬元至15萬元，並得按次處罰。

監視器畫面拍下當時犬隻攻擊浪貓畫面。圖／新北市動保處提供
監視器畫面拍下當時犬隻攻擊浪貓畫面。圖／新北市動保處提供
動保處表示，危險性犬隻及無正當理由曾有攻擊人或動物行為紀錄之犬隻，列為攻擊性犬隻，日後外出將依農業部公告，出入公共場所，應以1.5公尺牽繩，配戴不影響散熱的透氣口罩，圖為示意圖。圖／新北市動保處提供
動保處表示，危險性犬隻及無正當理由曾有攻擊人或動物行為紀錄之犬隻，列為攻擊性犬隻，日後外出將依農業部公告，出入公共場所，應以1.5公尺牽繩，配戴不影響散熱的透氣口罩，圖為示意圖。圖／新北市動保處提供

動物醫院 浪貓

延伸閱讀

跨年計程車駕駛坐地起價 北市揪出人要罰

立委爆原文會採購案悄悄廢標 原民會：因劇本未取得真人同意

高虹安涉貪案停審…仍維持停職停薪處分？ 內政部給答案

食藥署稽查巧克力製造工廠 苗栗縣名店巧克力雲莊違規開罰

相關新聞

影／8人LINE揪團爬山！1女「疑高山症發作」遭7人放生卑南主山

8名山友透過LINE揪團於去年12月28日進入南橫南一段爬山，其中51歲黃姓女山友途高山症發作，同行7名山友竟自行下山，...

基隆女騎士疑超車突摔倒 遭砂石車輾壓臟器外露慘死

程姓女子今天上午騎機車行經基隆市暖暖區興隆街時，疑似要超車時，被開在她左側的砂石車撞擊摔車，被砂石車車輪輾過胸腹部，送醫...

趁過年前翻修屋子自搭木材鷹架 透天厝屋主3樓摔落不治

農曆春節將屆，基隆市調和街有一棟透天厝，鄭姓屋主趁年前自己要翻修房子外牆，今天自己搭設木材鷹架時，不慎從3樓摔落，送醫不...

金門田野大火恐影響飛機起降 急派13輛消防車撲滅惡火

金門縣伯玉路三段、中山路對面側今天清晨5點多突發大面積田野火警，因起火地點距離機場不遠，火勢有可能影響飛機起降，金門縣消...

沒綁牽繩遛狗！愛犬侯硐火車站咬死浪貓 男飼主遭罰4萬8千元

新北市一名26歲男性飼主，日前帶混種犬到瑞芳侯硐火車站附近遛狗，但沒有牽繩，導致犬隻咬死浪貓，此事引發附近居民恐慌，新北...

台中南區驚傳墜樓！30歲男16樓掉落地面 緊急送醫仍身亡

台中市南區平順街社區大樓今上午11點多傳出有人墜樓，30歲張姓男子自16樓掉落地面當場失去生命跡象，警消獲報到場緊急送醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。