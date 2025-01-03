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台中豆漿店點餐糾紛 2男子攻擊店員送辦

中央社／ 台中3日電

王男等2人昨天晚間到台中北屯區1家豆漿店，疑因點餐過久與劉姓店員發生口角，王男等人竟持鍋蓋及湯匙等物攻擊劉男，造成劉男頭部受傷，警方到場將王男等人逮捕依法送辦。

台中市警察局第五分局今天表示，警方2日晚間11時11分獲報，北屯區太原路3段某豆漿店發生糾紛打架案，立即派遣警力到場處理。

警方調查，顧客43歲王男與46歲潘男，疑因在櫃檯點餐時，疑因點餐太久與店員19歲劉男發生口角糾紛，王男與潘男2人持鍋蓋及湯匙等物攻擊劉男，造成劉男頭部、手部受傷。

警方到場後，使用辣椒水制止王男等2人，依現行犯逮捕，並將劉男送醫診治，劉男提出殺人未遂及恐嚇告訴，全案警詢後依法將王男等2人移送台中地檢偵辦。

店員 殺人未遂 豆漿

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