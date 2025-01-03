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影／8人LINE揪團爬山！1女「疑高山症發作」遭7人放生卑南主山

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

8名山友透過LINE揪團於去年12月28日進入南橫南一段爬山，其中51歲黃姓女山友途高山症發作，同行7名山友竟自行下山，獨留黃女在山上，7名山友下山後元旦才通報119救援，目前高雄及台東已派救難人員入山搜救，由於山區氣溫逼近零度，加上天候不佳直升機無法起飛，救難人員預計今天下午4點抵達事發點，希望順利接觸黃女。

接獲通報的台東縣消防局表示，黃女受困地位於卑南主山，介於高雄與台東縣界，海拔約3千公尺，昨天派出2名搜救員與高雄派出2名義消組成搜救隊伍，並從高雄出發，也申請空勤隊支援，但山區天候不佳，無法順利救援作業，搜救隊伍預計今天下午3點抵達事發點，同時也備妥糧食以備不時之需，女這2天手機己經失去訊號聯繫，若順利接觸黃女，將視狀況應處。

據了解，去年12月28日有8名山友申請走南橫南一段，預計12月30日下山；未料，元旦上午8點，其中1名林姓山友向高雄市消防局報案表示，同行51歲黃姓女山友在前往海拔3293公尺的卑南主峰途中，疑高山症發作，身體不適需暫留山區，而他們7人已完成登山計畫下山，希望能派員入山救援，消防署同時通報台東縣消防局救援。

8名山友透過LINE揪團於去年12月28日進入南橫南一段爬山，其中51歲黃姓女山友途高山症發作，同行7名山友竟自行下山，獨留黃女在山上，7名山友下山後元旦才通報119救援，目前高雄及台東已派救難人員入山搜救。圖／台東縣消防局提供
8名山友透過LINE揪團於去年12月28日進入南橫南一段爬山，其中51歲黃姓女山友途高山症發作，同行7名山友竟自行下山，獨留黃女在山上，7名山友下山後元旦才通報119救援，目前高雄及台東已派救難人員入山搜救。圖／台東縣消防局提供

台東 山友 高山症

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