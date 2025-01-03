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影／太驚險！機車突左偏 轎車擦撞失控掉下高屏大橋引道

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

去年12月31日傍晚5時36分，楊姓騎士騎乘重機沿屏東市高屏大橋東向西直行，不明原因突然失控往左偏，與同方向鍾姓駕駛的自小客車碰撞，自小客車閃避不及失控掉落高屏大橋引道，2名駕駛也都受傷送醫，事故原因仍待警方調查。

從後車的行車記錄器中可見到，24歲楊姓男騎士騎乘的重機從高雄往屏東方向，準備要下高屏高屏大橋時，不明原因突然失控往左偏，同方向行駛於快車道，37歲鍾姓女駕駛的小客車剎車不及，直接撞上重機，接著失控大幅度右轉撞破護欄，掉落高屏大橋引道。

小客車右偏掉落引道當時，差點撞上一輛載著小朋友的機車，千鈞一髮所幸未波及其他車輛，不過小客車及機車均受損嚴重。楊姓騎士全身擦挫傷，送往屏東榮總醫院；鍾姓駕駛左腳骨折，送往屏東基督教醫院，均無生命危險。警方酒測雙方駕駛人酒精濃度均為0，事故原因仍待調查。

掉落高屏大橋引道的自小客車受損嚴重。翻攝畫面
掉落高屏大橋引道的自小客車受損嚴重。翻攝畫面
遭撞的機車受損嚴重。翻攝畫面
遭撞的機車受損嚴重。翻攝畫面
高屏大橋引道旁護欄遭撞出一個大洞。翻攝畫面
高屏大橋引道旁護欄遭撞出一個大洞。翻攝畫面

失控 屏東 重機

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