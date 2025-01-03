影／太驚險！機車突左偏 轎車擦撞失控掉下高屏大橋引道

去年12月31日傍晚5時36分，楊姓騎士騎乘重機沿屏東市高屏大橋東向西直行，不明原因突然失控往左偏，與同方向鍾姓駕駛的自小客車碰撞，自小客車閃避不及失控掉落高屏大橋引道，2名駕駛也都受傷送醫，事故原因仍待警方調查。

從後車的行車記錄器中可見到，24歲楊姓男騎士騎乘的重機從高雄往屏東方向，準備要下高屏高屏大橋時，不明原因突然失控往左偏，同方向行駛於快車道，37歲鍾姓女駕駛的小客車剎車不及，直接撞上重機，接著失控大幅度右轉撞破護欄，掉落高屏大橋引道。