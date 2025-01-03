騎機車盜伐新竹山區肖楠巨木 法院判決前男子離奇身亡

新竹縣一名黃姓男子2022年7月間夥同另名葉姓男子，騎機車前往尖石鄉水田部落盜伐珍貴的肖楠林木，趁夜深人靜想運下山銷贓，沒想到當場被森林警察人贓俱獲，黃男被依現行犯逮捕，依違反森林法送辦，沒想到判決前黃男卻不明原因身亡，法官只能依法不受理公訴。

新竹地院判決書指出，黃男違反森林法經檢察官提起公訴，但他卻在去年9月死亡，依照刑事訴訟法第303條第5款及第307條明文規定，被告死亡者，應諭知不受理判決，並得不經言詞辯論，判黃男部分公訴不受理。

起訴書中提到，黃姓男子曾犯下多起違反毒品危害防制條例案件，經法院判處有罪確定，並且執行完刑期，沒想到黃男即便遭刑罰過仍不知悔悟，為了竊取森林中的貴重林木變賣，竟然夥同同樣犯下多起毒品案件的葉姓男子，到山區盜伐肖楠林木。

2人先是在2022年7月某天下午，開著小貨車載機車及鏈鋸上山，到新竹縣尖石鄉水田部落某處停車場停放小貨車，再共乘機車駛入水田林道內，看上林務局林管處所有的肖楠木，徒手搬運竊取並藏在停車場的草叢中，要等入夜後再想辦法搬運下山。

當晚10時許，黃男盜伐竊得3塊肖楠木塊，總重達73公斤，因為重量體積太重，只好由葉男開小貨車載下山，黃男則騎車機車緊隨其後，沒想到森林警察、保七總隊第五大隊新竹分隊警員早就獲報，當場在竹58縣道攔查到2人，嚇得黃男與葉男倉皇失措。

葉男擔心被逮，見員警上前攔查只好倉皇倒車逃逸，沒想到小貨車在倒車過程中翻落邊坡，葉男乾脆棄車逃逸，黃男則騎機車從路旁竄出想逃，沒想到黃男看見穿制服的警員非但沒有停車，反而加速朝警員衝撞，導致員警右膝擦挫傷，但黃男也因此被當場依現行犯逮捕。

檢警從小貨車及機車上查獲珍貴的肖楠木塊、鏈鋸及手機，認為黃男涉犯森林法第52條第1項第4款、第6款之結夥2人使用車輛搬運犯竊取森林主產物貴重木罪嫌及刑法第135條第3項第1款之以駕駛動力交通工具對執行職務之公務員施強暴罪嫌，依法提起公訴，但黃男還未等到判決，即不明原因身亡。