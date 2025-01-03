影／新北關渡橋疑違規超車「4車連環撞」 肇事駕駛聲稱：我被撞！

新北市關渡橋今天清晨發生4車連環車禍，1輛黑色轎車疑似違規超車，釀成連環碰撞、害3人受傷送醫、造成嚴重塞車，肇事駕駛卻聲稱：「我是被撞的！」詳細車禍原因仍待警方鑑識調查釐清。

據了解，今天清晨6時24分天色尚未全亮，39歲葉姓男子駕駛黑色轎車從淡水開上關渡橋，接近八里端下橋匝道之前，他以頗快的車速切換到外側車道，超越前方由76歲周姓老翁駕駛的白色休旅車之後，疑似違規跨越雙白實線又切換回內側車道。

結果黑白2車發生碰撞，均失控調頭180度成逆向，過程中白車又連續撞到對向自八里往淡水方向上橋、由58歲丁姓男子和44歲何姓男子駕駛的2輛休旅車，釀成4車連環事故、丁姓駕駛與21歲丁姓女乘客和何姓駕駛受傷送醫、上班尖峰時段往淡水和台北方向因此大塞車。