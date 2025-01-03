假黃牛賣「周杰倫演唱會公關票」詐123萬 新竹警上門逮人

新竹王姓男子看準周杰倫人氣魅力，去年年底在網路社群媒體佯稱自己有周杰倫演唱會的「公關票」，僅2個多月就詐騙超過123萬元。新竹市警察局第一分局偵查隊獲報後，成立專案小組，並於元旦當天下午將王男查緝到案，訊後依詐欺罪嫌送辦。

警方指出，知名歌手周杰倫於去年12月初在台北大巨蛋球場舉辦了暌違多年的演唱會，也是大巨蛋球場完工後的首場演唱會，因而吸引了上萬歌迷於網路搶購門票，同時也讓不法分子有機可趁。

警方表示，王姓男子看準粉絲熱切想獲得周杰倫演唱會門票，於是在各大社群自稱持有「公關票」，且還低於原票價販售取信被害人，其中有粉絲大手筆花了20萬購買，但卻遲遲沒收到門票，憤而向警方報案。

新竹市警察局第一分局偵查隊獲報後，成立專案小組，並根據多名被害人所提供的網路社群媒體對話內容、匯款帳戶等相關資料，進行匯款金流分析比對，最終鎖定王男涉有重嫌，立即向地檢署聲請拘票，並將王男在元旦下午查緝到案。

警方調查，王男由於平日不務正業，遭父母實施經濟封鎖而缺錢花用，未料他竟心生歹念因走上詐騙之路，警方統計，王男僅花2個多月，就詐騙得手超過123萬元。