噁男自稱淡大學生向國小女童「索討口水」 警方已鎖定身分

新北市淡水區新興國小旁，昨天出現1名男子自稱「淡江大學醫療系」學生，隨機向國小女學童索討口水說要做研究，幸好女童機警藉故逃離。警方調閱監視器鎖定24歲男子，全案朝違反性騷擾防治法偵辦。

昨天下午4時許，1名國小5年級女學童放學走在學校圍牆邊的新興街121巷口，被1名自稱就讀「淡江大學醫療系」年輕男子攔下，說他「需要15歲以下小孩的唾液做實驗」，請她幫忙吐口水在容器裡。

女童覺得不對勁，藉故說「不好意思，在趕時間」，便連忙回家告訴父親。家長知道淡江大學沒有醫學系，並懷疑男子冒用淡大名義，打電話告知淡水警分局水碓派出所、請求加強巡邏，事後並在社群媒體貼文提醒留意怪人。